6 vestidos blancos, sueltecitos y fresquitos de Zara, Lefties y Primark para sentirte como si estuvieras en ibiza

Aunque nosotras, desde la oficina, no tenemos el poder de teletransportarnos a Ibiza y disfrutar de unos días en la isla como Laura y Anita Matamoros, sí que podemos traer Ibiza a nuestro armario. Y no, no nos referimos a un tarrito con arena que decore una de nuestras estanterías, sino a los vestidos ibicencos que cada año buscamos en nuestras tiendas favoritas para crear los outfits más fresquitos, cómodos y socorridos, para que mentirnos, del verano. Y es que, en la temporada estival, un vestidito blanco fluido no solo es una opción imprescindible que debes tener en tu armario, también es una prenda estrella en esta temporada, que aporta mucha luz a tus estilismos y, sobre todo, resalta el bronceado que todas esperamos conseguir impacientemente. Además, un vestido blanco es una prenda muy fácil de lucir en cualquier ocasión. Es ideal para completar un look casual, con las sandalias metalizadas que son tendencia este temporada o nuestras zapatillas preferidas, como estas tan ideales de Marta Sánchez y con una chaquetita vaquera por si refresca. Un vestido blanco también es una opción perfecta a la hora de crear un look más sofisticado, completándolo con unas sandalias de tacón y nuestro bolsito o clutch preferido o, incluso, con un capazo o bolsito de mimbre. También es una prenda súper fácil de combinar, ya que le va bien cualquier color y, prácticamente, cualquier textura. Además, los complementos dorados ayudan a potenciar cualquier look con vestido blanco.

Sea como sea, este verano no puedes prescindir de un vestido blanco como estos que te enseñamos para crear los mejores looks de la temporada y aportarles frescura, comodidad y el toque de tendencia que necesitas en verano. No solo te ayudarán a idear estilismos mucho más relajados y convertirte en la reina del estilo boho, como Sara Carbonero, además, existen multitud de opciones para que encuentres el que más se ajusta a tu estilo: con tirantes finos o anchos, con escote en pico o más cerrado, con la cintura fruncida o más sueltecito, liso o con calados... Nosotras hemos recopilado esta pequeña selección de vestiditos blancos de Zara, Lefties y Primark para que este verano puedas sentirte en Ibiza en un abrir y cerrar de ojos, sin salir de la puerta de tu casa. Eso sí, el mojito ya es cosa tuya.

Vestido largo de bambula, de Lefties (19,99€)

Vestido largo de bambula Lefities

Vestido midi con cuello de pico, de Primark (16€)

Vestido midi con cuello de pico Primark

Vestido midi gabardina, de Zara (35,99€)

Vestido midi gabardina Zara

Vestido midi de lino, de Primark (30€)

Vestido midi de lino Primark

Vestido midi de manga abullonada, de Lefties (22,99€)

Vestido midi de manga abullonada Lefties

Vestido tirantes guipur, de Zara (45,95€)

Vestido tirantes guipur Zara

Y es que nosotras ya estamos esperando ansiosamente al buen tiempo para poder estrenar estos vestidos ibicencos tan ideales.