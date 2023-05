Estas son las prendas de crochet sin las que no puedes pasar el verano

Si exceptuamos los bikinis, las chanclas o los mojitos en el chiringinguito de nuestra playa favorita, como la de Zahara de los Atunes en el caso de Anna Padilla, no hay nada que nos recuerde tanto al verano como las prendas de crochet. Su tejido calado es súper fresco y sus prendas muy versátiles, no solo porque se mantienen en tendencia un verano tras otro sino porque son muy fáciles de combinar e ideales casi para cualquier plan. Ah, se nos olvidaba, tampoco hace falta plancharlas porque apenas se arrugan. El crochet no es el tejido estrella del verano por casualidad, lo es porque es perfecto pienses como lo pienses. Por un lado, en el mundo de lo complementos, un bolsito de crochet es ideal para acompañarnos tanto a la playa como a una tarde de museos o de compras, aportando un toque muy veraniego a todos nuestros looks. Eso por no hablar de la bisutería, de los maxipendientes de crochet que solucionan cualquier outfit y lo hacen mucho más original y divertido o de los collares de flores o figuritas que le aportan alegría y color a cualquier estilismo.

En la moda en sí, el crochet es todavía más recurrente y aporta un pequeño toque boho a cada uno de nuestros looks. Este tejido es ideal para hacernos sentir en Ibiza sin salir de la terraza de nuestra casa con un vestido de crochet, como este ideal que Sara Carbonero ha combinado con unas converse o para crear el look más festivalero con unos shorts, unas botas cowboy metalizadas como estas de Violeta Mangriñan y un top colorido de crochet, como el famoso top de la polémica de Rocío Osorno. O para completar cualquier look veraniego si tienes más de 50 años y te gustan las prendas tipo caftán como a la estilosa Carmen Gimeno. Sea cual sea tu estilo, este verano no puedes ignorar las prendas de crochet, y no te lo decimos solo porque te van a invadir cada vez que entres a Zara, a Stradivarius o a cualquiera de nuestras tiendas favoritas, sino porque las prendas de crochet son las más cómodas, fresquitas, versátiles y fáciles de mantener de este verano. Además, un jersey cortito de crochet oversize siempre soluciona un estilismo casual, combinándolo con nuestras sandalias preferidas.

Abrigo punto macramé, de Zara (75,99€)

Caftán playero efecto crochet, de HYM (29,99€)

Crocheted halter top, de And Other Stories (69€)

Jersey crochet oversize, de Mango (59,99€)

Pantalón de punto calado, de Lefties (15,99€)

Falda de punto crochet, de Massimo Dutti (79,95€)

Tote bag crochet flores, de Pull and Bear (29,99€)

Top algodón crochet, de Parfois (25,99€)

Vestido largo crochet, de Mango (49,99€)

Vestido de crochet de punto, de Women Secret (79,95€)

Chaleco largo crochet, de Zara (39,95€)

Top crop punto crochet, de Zara (29,95€)

Y es que nosotras estamos esperando a que por fin se calme el tiempo para poder lucir nuestros outfits más veraniegos creados, como no podía ser de otra manera, a partir de prendas de crochet.