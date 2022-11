No sabía que necesitaba este abrigo de pelo rosa de Bershka hasta que he visto a Carmen Gimeno llevarlo con vaqueros a sus 50 años

Con este chorro de frío polar que ha llegado a España este fin de semana, solo podemos pensar en los abrigos más calentitos para poder salir a la calle sin morir de frío. Llámame exagerada, pero yo soy una chica del Mediterráneo y no estoy acostumbrada a estas temperaturas de Madrid. No como Carmen Gimeno que desde Bilbao está más que preparada para estas bajas temperaturas, y nos lo acaba de demostrar para empezar la semana con este abrigo rosa de pelo de Bershka que va a ser la obsesión tanto de las mujeres de 50 años como de las chicas de 20, porque además de abrigarte, te hace el look por completo. Por no hablar de que en el cielo de las tendencias de los abrigos esta temporada, están los abrigos a todos color. Y entre ellos, el rosa que es el color de la temporada. Pero no solo el abrigo rosa de paño de la colección de Paula Echevarría para Primark, ahora también necesitamos este abrigo rosa de pelo de Bershka que acaba de estrenar Carmen Gimeno para empezar este lunes frío y lluvioso en buena parte de España. ¿Preparada para necesitar un abrigo de pelo de color? Ya os decimos que sí.

Quien dijo que el invierno estaba hecho para los colores oscuros no sabía la tendencia que se avecinaba a la vuelta de la esquina. Mientras que la moda parecía que iba a encaminarse todo hacia el minimalismo, los tonos neutros y las siluetas sencillas y pulidas, una vez más las redes sociales y las tiendas nos dan la sorpresa con algo inesperado, pero que a la vez es perfecto para llenar de alegría tus looks más invernales. Los abrigos a todo color han llegado para quedarse.

Y Carmen Gimeno, una de nuestras influencers más 50 favorita, lo sabe y por eso acaba de estrenar este abrigo rosa de pelo.

Abrigo largo pelo, de Bershka (69,99 euros)

Abrigo rosa de pelo. FOTO: Bershka

Un abrigo rosa de pelo de Bershka que Carmen Gimeno ha combinado con vaqueros, cazadora vaquera, camiseta blanca y zapatillas blancas Adidas.