Carmen Gimeno tiene claro que las mujeres de más de 50 años van a empezar diciembre con estos leggings de lentejuelas de Zara y zapatillas

Último día de noviembre. ¿A alguien más se le ha pasado el mes volando? Nosotras aún estamos asimilando que mañana ya es diciembre, la Navidad está a la vuelta de la esquina y ya vamos a empezar a abrir nuestros Calendarios de Adviento. Todo ello, con este frío polar que ha llegado a Madrid antes de la Navidad y pensando que looks nos vamos a poner para todas las comidas y cenas que tenemos por delante sin morirnos de frío. Pero acaba de llegar Carmen Gimeno, una de nuestras influencers más 50 favorita, para dejarnos con esta inspiración perfecta desde Bilbao para llevar estilismos con lentejuelas estas fiestas sin morirnos de frío. Y es que como ella siempre hace, nos acaba de demostrar que las lentejuelas también pueden ser casuals y llevarlas con zapatillas. ¿Que no nos crees? Pues espera a ver el look de Carmen Gimeno.

Porque las lentejuelas son sinónimo de Navidad, y este año no podía ser menos, porque las prendas con lentejuelas han vuelto con más fuerza que nunca, no solo para las fiestas, si no para todo el invierno. Ya te aviso, que aunque seas de las que las odian, esta temporada de frío las vas a acabar llevando. Y más cuando veas a Carmen Gimeno con estos leggings de lentejuelas de Zara que ha combinado con una camiseta blanca, un cárdigan gordito y zapatillas blancas Adidas. ¿Quién dijo que las zapatillas no estaban hechas para llevar con lentejuelas? Aquí la prueba de lo bien que quedan.

Porque los leggings y las lentejuelas han vuelto para este invierno, y Carmen Gimeno ha demostrado que da igual la edad que tengas, ya tengas 30 o 50 años que las vas a querer llevar con tus looks más casuals. Unos leggings de lentejuelas de Zara que le podríamos ver a Laura Escanes o a Carmen Lomana. ¡Diciembre, te estamos esperando!