Carmen Lomana se apunta a la tendencia 'Sirenita' con este vestido que grita verano y vacaciones

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, si el otro día se apuntaba a latendencia 'Barbie' con un conjunto de Zara, ahora lo ha hecho a la tendencia 'Sirenita' con este vestido de lo más veraniego que grita vacaciones. Porque si hay dos tendencias que triunfan este verano, son estas dos y Carmen Lomana como buena amante de la moda, lo sabe. Este verano estamos viendo este tipo de prendas en nuestras tiendas favoritas, y es que, si te lo estás preguntando, este estilo tan propio del mar se denomina 'MermaidCore' y juega con las texturas en las que las telas son las protagonistas. En este sentido, los vestidos fluidos de estilo 'boho' son los protagonistas para el día a día, ya que sería una forma más sutil de seguir la tendencia sin llamar demasiado la atención. Sin embargo, si eres una amante del estilo que promete ser viral esta temporada, los tejidos 'efecto red' son un acierto absoluto, como este top 'efecto red' de Naty Abascal y ahora ha sido Carmen Lomana con este vestido con estampado marino.

Y es que no se puede tener más estilo, elegancia y clase que ella, siempre descubriendo nuevas firmas para ir a la última. En este caso se trata de un vestido de Rixo London, una firma inspirada en piezas de décadas pasadas e inconfundibles estampados pintados a mano que se ha convertido en una de las marcas londinenses más prometedoras de la industria en los últimos años. Y como no, Carmen Lomana como buena ‘insider de moda’ ya la luce por las calles de Madrid. ¿La mala noticia? Que el vestido de Carmen Lomana debe ser de otra temporada o estar agotada, porque no lo hemos encontrado en la web de la marca. Eso sí, hay modelo muy parecidos.

Un vestido que Carmen Lomana ha lucido para ir al trabajo en Madrid pero que a nosotras nos grita verano y vacaciones. ¿Te apunta a la tendencia 'MermaidCore' como Carmen Lomana?