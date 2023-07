El vestido más bonito (y romántico) del verano lo acaba de estrenar Amelia Bono y es de la firma que aman las famosas

Amelia Bono nos acaba de robar el corazón con el vestido más bonito del verano y lo ha hecho con un reels de Instagram para una publicidad de una firma de belleza. Amelia Bono nos acaba de robar el corazón con el look que ha elegido de la misma firma que el vestido para la comunión de su hijo Gonzalito y tamibién para un bautizo hace unos días. Porque es toda la inspiración que necesitamos para nuestras vacaciones de verano, y además de firma española. Pero no de una firma cualquiera, si no de la que lleva ya un par de años arrasando entre las celebrities e influencers de nuestro país. Porque si las mujeres que mejor visten lucen vestidos de The IQ Collection, no podía faltar Amelia Bono que cada año se cuela en las listas de las españolas mejor vestidas. ¡No se puede pedir más! Y como buena amante de las tendencias sabe como convertirse en la mejor vestida en cada evento que va y no puede ser de otra forma que recurriendo a la firma española que tiene enamorada a todas las celebrities patrias y a las chicas que mejor visten de España. Y ya es la tercera vez que nos enamora con un vestido de esta firma en los últimos meses. Y nosotras, encantadas.

Algo que Amelia Bono ha conseguido gracias a apostar por prendas originales, con un punto hippie y de marcas españolas. Entre ellas, una de sus favoritas, The IQ Collection. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata en apenas un par de año. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y ahora nos ha enamorado con este conjunto de top y falda que ha elegido para la comunión de su hijo y que solo verlo sabíamos que era de esta firma española.

Amelia Bono con vestido de The IQ Collection. @ameliabono

Vestido Corinna verde, de The IQ Collection (120 euros)

Vestido Corinna. The IQ Collection

Un vestido beige largo sin mangas y fluido de tejido de algodón con estampado en verde y amarillo, con detalle de cinturón y solapa de cuadros que Amelia Bono ya sabe que no va a faltar en sus vacaciones este verano en Marbella.