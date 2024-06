Carmen Lomana nos transporta a un atardecer en Ibiza con el vestido de crochet de la firma francesa que enamora a las royals

No hay tormenta de verano adelantada que pueda con la elegancia de Carmen Lomana, ni aunque se fuera a encontrar con Ágatha Ruiz de la Prada. El centro de Madrid acogió en medio del diluvio el 200 aniversario de la vajilla 'Vista Alegre', donde se pudieron ver rostros conocidos como Nieves Álvarez o Hiba Abouk. Allí también coincidieron Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada. Y como siempre, las declaraciones de Carmen no tiene desperdicio. Es que no podemos ser más fans de ella, que con su elegancia tan natural, siempre lo suelta todo. "Qué bien, ¿está ahora?, ¿se ha ido? ¿Qué os creéis que soy una salvaje?". Además, preguntada por el apoyo de Ágatha a Isabel Preysler, Carmen Lomana soltaba un "le va mucho". Y es que Vista Alegre, la prestigiosa firma de porcelana portuguesa, celebró ayer su 200 aniversario con la presentación de una mesa exclusiva en la Residencia Oficial del Embajador de Portugal en España y nosotras solo hemos podido enamorarnos del vestido blanco de crochet de Maje que ha estrenado Lomana.

Para esta ocasión tan especial, la reconocida modelo y presentadora Nieves Álvarez creó una mesa espectacular utilizando la colección Herança. La colección Herança destaca por su diseño sofisticado y su elegancia atemporal, reflejando la rica tradición y la maestría artesanal de la marca. Nieves Álvarez, conocida por su estilo y buen gusto, presentó una mesa decorada con esta colección, inspirando a los invitados con su creatividad y sentido estético. Maje se ha posicionado como una de las firmas favoritas de las royals, entre ellas se encuentra la reina Letizia, quien ha confiado en Maje en más de una ocasión, confirmando lo que dicen sus números y sus ventas. Y ahora también Carmen Lomana con este vestido de crochet blanco que nos transporta directamente a Ibiza y al verano. Cada año pasa lo mismo, cuando llega el buen tiempo, la socialite nos enamora con un vestido diferente de crochet y esta año ha sido previsora y ya se ha hecho con uno nuevo. Un vestido de crochet que solo es sinónimo de que la primavera ya está aquí y el buen tiempo.

Carmen Lomana con vestido blanco. Gtres

Vestido largo de ganchillo, de Maje (335 euros)

Vestido ganchillo. Maje

Un vestido que definen así en la web de Maje, "Este vestido largo de material calado, con un forro corto, ofrece un look ligero y etéreo. Cuenta con manga muy corta, cinturón joya que marca la cintura y falda acampanada voluminosa. Realce su estilismo de temporada con un par de sandalias para lucir un estilo casual chic", y luciéndolo Carmen Lomana, no podemos estar más de acuerdo.