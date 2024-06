Mariló Montero y Carmen Lomana nos dejan claro que los vestidos negros están hechos para las noches de verano con amigas

Las noches de verano son las mejores, y aunque oficialmente aún quedan 15 días para que arranque la temporada estival, las temperaturas en Madrid nos están haciendo vivir un verano adelantado. Y si no que se lo digan a Carmen Lomana y Mariló Montero que se han ido a disfrutar de una cena en un evento, y nos ha dejado claro que los vestidos negros siguen siendo los más elegantes para las noches de verano. No mentiría tampoco si dijera que las mujeres más elegantes y con más cultura de la moda que conozco tienen el negro como gran color protagonista de sus armarios. Ni tampoco si digo que en verano no lo abandonan en absoluto, sino que siguen abrazando este color en tejidos más fresquitos o en prendas más veraniegas. Y entre ellas, están Carmen Lomana y Mariló Montero con estos vestidos negros de estilos muy diferentes, pero los dos igual de elegantes.

Desde el sempiterno vestido negro siempre tendrá una versión veraniega que merecerá la pena fichar. De hecho, no es que tenga una, es que cuenta con infinitas opciones. Desde el clásico vestido ibicenco con bordados que cambia su representativo color blanco por elegante negro, hasta slip dresses para las noches de verano, pasando por opciones de crochet o semitransparentes, y los looks de Carmen Lomana y Mariló Montero lo dejan claro, una con un vestido satinado y la otra con un vestido de punto, pero los dos igual de elegantes y perfectos para una cena de verano. Porque los vestidos satinados son perfectos para verano, y si son en negro, siempre serán mucho más elegantes.

Carmen Lomana con vestido satinado. Gtres

Mariló Montero con vestido negro. Gtres

Dos vestidos negros que han combinado con complementos muy diferentes, cada una con su estilo muy claro. Carmen Lomana con su eterno collar de perlas, y Mariló con un diseño mucho más bohemio.