Carmen Lomana derrocha estilo por las calles de Madrid con la chaqueta de leopardo más 'coquette'

Si el otro día era con los calzoncillos de Stradivarius para revolucionar la capital, hoy lo hace con este conjunto de leopardo. Estamos hablando de Carmen Lomana que nos ha dejado este maravilloso Reels en Instagram con fotografías de una jornada de trabajo por las calle de Madrid. Porque ya sabemos que Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana, y solo ella podía llevar este conjunto de leopardo más tendencia con la máxima elegancia. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para esta primavera 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Y ahora es Carmen Lomana la que nos ha conquistado con esta chaqueta de leopardo de lo más 'coquette', que ella luce con máxima elegancia por si aún quedaba alguna reticente que considerara este estampado más cercano a lo hortera.

El estampado de leopardo ha vuelto pisando fuerte después de ser una de las grandes insignias de Dolce & Gabbana. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Aunque el leopardo siempre ha estado en nuestro estilismo, sí que es cierto que en esta temporada se ha enfatizado en los outfits de día y de noche y Carmen Lomana nos deja claro que no vamos a dejar de llevarlo en primavera. Ella lo ha estilizado con un pantalón de tiro alto negra y zapatos de tacón alto en unas fotografías maravillosas de su amigo, y fotógrafo de celebrities, Manuel Martos.

Un look que le podemos copiar a Carmen Lomana tanto para un evento de día, como de noche, o para ir al trabajo.