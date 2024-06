Todos los estilismos veraniegos y fresquitos que Paula Echevarría se ha llevado en su viaje a Menorca

Paula Echevarría ha puesto rumbo a Menorca con el repertorio de looks veraniegos que todas vamos a querer tener a partir de ahora. Tenemos claro que para la actriz españolas es imprescindible visitar una de sus islas favoritas cada año para disfrutar del entorno paradisiaco y del relax que brinda. Ahora entendemos el porqué del conjunto de crochet de la colección Paula Echevarría x Primark que ayer nos mostró a través de sus redes sociales. Porque este tejido nunca puede faltar en la temporada de primavera-verano como también sabe Sara Carbonero con un mono de crochet de marca española. Estamos seguras de que en la maleta de viaje de Paula Echevarría también encontraríamos los clásicos vestidos de crochet para ir a la playa o pasear por el puerto marítimo de Ciutadella. Pero, hasta ahora, nos ha mostrado el estilismo perfecto que van a querer todas las fans de 'Los Bridgerton' cuando se estrene la segunda parte de la tercera temporada. Paula Echevarría se ha sumado a la tendencia (clásica, pero que ahora está más en auge) de los vestidos de estampados florales con este diseño de la firma made in Spain Fetiche Suances. Estamos hablando de un vestido de escote corazón y ajustado a modo de corsé que triunfa, sobre todo, gracias a su falda asimétrica decorada de volantes. No cabe duda de que también es perfecto para cualquier lookde invitada combinado con sandalias de tacón, pero la actriz lo ha hecho con alpargatas.

Si nos pensábamos que Paula Echevarría solamente nos iba a dejar un look de sus primeros días en Menorca, estábamos muy equivocados. Además de conquistarnos con este vestido de estampado floral, también se ha convertido en una auténtica editora de moda con un conjunto de rayas de la marca cordobesa Silbon. Se trata de una blusa de palabra de honor con mangas abullonadas que va a juego con una falda larga (del mismo estampado) ceñida hasta la cadera, zona en la que se abre un gran volumen, y decorada por un cinturón en marino. Indiscutiblemente, hablamos de otro lookazo que hasta podemos utilizar en un bautizo o comunión con accesorios llamativos. De la misma manera que ha conjuntado el anterior estilismo con cuñas, en esta ocasión lo ha hecho con alpargatas planas súper cómodas. Gracias a todos los estilismos de Paula Echevarría en Menorca, nos estamos inspirando para nuestras próximas vacaciones de verano, tanto por el destino como por los outfits.

Vestido de estampado floral, de Fetiche Suances (239 euros)

Vestido de estampado floral. Fetiche Suances.

Blusa de rayas marineras, de Silbon (60 euros)

Blusa de rayas marineras. Silbon

Falda de rayas marineras, de Silbon (70 euros)

Falda de rayas marineras. Silbon

Tenemos claro que Paula Echevarría se ha llevado a Menorca todo el repertorio de looksde marcas españolas para convertirse en toda una editora de moda.