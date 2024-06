No la hay más elegante que Carmen Lomana para ir al trabajo con los zapatos Carrie de tacón sensato que son objeto de deseo

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer. O lo que es lo mismo, nos ha vuelto a crear una gran necesidad con estos zapatos de firma española que amaría hasta la mismísima Carrie Bradshaw. Porque en el cielo de las sandalias seguro que se encuentran estos zapatos de tacón sensato ennude, igual que las sandalias doradas con las que nos enamoró hace unos días nuestra querida Carmen Lomana para maravillarnos con un look de lo más cómodo y en tendencia para esta primavera 2024. Todo ello para ir a trabajar a la televisión con un conjunto con transparencias y estampado floral, de top y falda que ha combinado con estos nuevos stilettos que se suman a sus favoritos de su vestidor. Porque si anoche era Isabel Preysler la que derrochaba estilo junto a Tamara Falcó en un acto de moda en Madrid, ahora es Carmen Lomana la que lo hace para ir al trabajo este martes.

Pero volviendo a las sandalias doradas de tacón sensato de Carmen Lomana, son de firma española y de una de nuestras favoritas. Sí, amigas, estamos hablando de Isabel Abdo. Isabel Abdo es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Pero como dice ella, la suerte se busca y se trabaja. Ejemplo de mujer emprendedora y luchadora. Lanzó su marca de zapatos justo unos meses antes de la pandemia, y pese a ello ha conseguido sobrevivir a esta crisis sanitaria y económica mundial. Y no solo ha sobrevivido, si no que ha conseguido su sueño, que la Reina Letizia luciera sus zapatos. Pero no solo la Reina, si no que ha conquistado a las mujeres más elegantes de España como Carmen Lomana. Y a nosotras también con estos 'Carrie camen' que se acaba de estrenar nuestra socialite favorita. Porque si hablamos de mujeres con estilo en España, nosotras siempre nos quedamos con ella.

Carrie Camel White, de Isabel Abdo (280 euros)

Zapatos Carrie. Isabel Abdo

Se trata de este stiletto de ante en color camel, con hebilla color blanco y tacón de 5,5 cm en piel que Carmen Lomana ha estrenado esta mañana con un outfit muy romántico para un día de primavera en Madrid.