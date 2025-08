Carmen Lomana conquista Marbella con un vestido vaporoso a todo color (y su truco de estilo infalible para el verano)

La elegancia de Carmen Lomana no entiende de estaciones, pero cuando llega el verano, su estilo alcanza una nueva dimensión. La empresaria y referente de moda ha compartido con sus seguidores una imagen en la que aparece disfrutando de una jornada de bienestar en el exclusivo Marbella Club Hotel · Golf Resort & Spa, uno de sus destinos predilectos en la Costa del Sol. Y, como era de esperar, su look no ha pasado desapercibido.

Para esta visita a la cabina wellness de Claudia di Paolo, Carmen Lomana apostó por un conjunto de inspiración resort que mezcla sofisticación y frescura a partes iguales. El protagonista absoluto es un vestido largo, vaporoso y semitransparente en tonos rojo coral y verde esmeralda, una combinación vibrante que resalta su bronceado y realza su figura con elegancia.

Un look con aires de alta costura (pero sin esfuerzo)

El diseño del vestido, de corte fluido y capa exterior de tul, se mueve con el viento y aporta una sensación de ligereza ideal para los días más calurosos del verano. La pieza deja entrever un cuerpo interior del mismo tono, logrando un juego de capas que añade profundidad sin perder esa estética de glamour relajado tan característica en los estilismos estivales de Lomana.

El look de Carmen Lomana. @carmen_lomana

Además, Carmen completó el look con un sombrero de ala ancha en color natural, ideal para protegerse del sol con estilo, y un maxicollar en rojo que suma textura y brillo al conjunto. Este accesorio es, sin duda, uno de sus sellos personales: Lomana sabe cómo elevar cualquier outfit con el complemento adecuado y lo demuestra una vez más.

Estilo sofisticado, incluso para una sesión de spa

Aunque se trataba de una jornada de autocuidado, Lomana no escatimó en detalles. Su apuesta por una estética cuidada incluso en contextos relajados habla de su filosofía de vida: la moda es una forma de expresión constante, incluso en los momentos de desconexión. La elección del Marbella Club Hotel tampoco es casual; se trata de un enclave emblemático que combina lujo clásico, naturaleza y bienestar, valores con los que la socialité se identifica plenamente.

Con este look, la empresaria vuelve a dejarnos claro que el verano no está reñido con la sofisticación. La elección de tejidos ligeros, colores vivos y accesorios llamativos componen una fórmula infalible que no solo resulta cómoda, sino también inspiradora para mujeres de todas las edades que buscan vestir con personalidad en la época estival. Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer: ha convertido un día de relax en un auténtico desfile de estilo.