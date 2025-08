Carmen Lomana arrasa en Marbella con el bikini negro más rompedor (y bohemio) de su armario

Carmen Lomana ha vuelto a demostrar que sabe cómo acaparar todas las miradas, incluso en plena ola de calor. La socialité ha sido fotografiada disfrutando de un refrescante baño en las playas de Marbella, enfundada en un bikini negro con detalles metálicos tipo tachuelas que se ha convertido, sin duda, en uno de los más impactantes y ‘ojo’ del verano.

Lejos de los clásicos estampados florales o de los bikinis minimalistas que dominan cada temporada, Carmen Lomana ha apostado por un diseño mucho más cañero, donde el negro intenso se mezcla con pequeños apliques que simulan tachuelas o abalorios dorados, decorando tanto el top como la braguita. Un look de aire sofisticado con toques rock y glam que no ha pasado desapercibido en redes sociales. Desde Ibiza hasta Marbella, Carmen Lomana se ha convertido en una de las musas del verano más seguidas. Este bikini no solo ha causado sensación por su diseño, sino también por el mensaje que transmite: el estilo no entiende de normas, etiquetas ni edad. Y ella, una vez más, lo ha dejado claro.

El bikini que rompe con todo lo establecido

Este dos piezas no es para pasar desapercibida, y Carmen lo sabe. El top, de tirantes anchos y escote pronunciado, realza la silueta de forma elegante, mientras que la braguita mantiene un corte clásico que favorece a cualquier tipo de cuerpo. Lo más llamativo es, sin duda, la ornamentación tipo tachuela que recorre ambas piezas, aportando brillo, textura y ese punto rebelde que tan bien domina Lomana.

Carmen Lomana en bikini. Instagram

Este tipo de bikini con piezas decoradas a mano y acabados llenos de personalidad. Y aunque no se ha confirmado de qué firma es el diseño, el paralelismo estilístico es evidente: lujo relajado con carácter propio.

Un look que desafía los códigos de edad (y de estilo)

A sus 77 años, Carmen Lomana sigue siendo referente de elegancia y saber estar, pero también de riesgo y actitud fashionista. Lejos de conformarse con el clásico traje de baño de una sola pieza que muchas asocian a su generación, la empresaria demuestra que la edad no es ningún límite para lucir un bikini rompedor, sexy y original.

Complementado con joyas doradas, collares veraniegos y un moño alto desenfadado, Carmen nos regala una lección de estilo en estado puro. Nada está colocado al azar: cada accesorio refuerza su imagen de mujer fuerte, libre y con un gusto impecable.