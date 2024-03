Carmen Lomana conquista Valencia (y las Fallas) con la falda midi satinada para empezar la primavera

No sabemos cómo aguanta este ritmo Carmen Lomana, ni nosotras podríamos con ello. Pero no solo es que la socialite no pare de trabajar y viajar, si no que además siempre lo hace con un estilismo perfecto derrochando estilo y elegancia. Y este fin de semana, Carmen Lomana ha viajado hasta Valencia para disfrutar de las Fallas como solo ella sabe. Porque mientras todos nos ponemos nuestro look más cómodo o incluso chandalero para estilismo de viaje, ella se fue hasta la ciudad del Mediterráneo con un traje blanco de lo más elegante al más puro estilo Reina Letizia. Pero no solo eso, ayer para disfrutar como una valenciana más de las Fallas, optó por una falda midi estampada y satinada que es la prenda estrella para dar la bienvenida a la primavera que empieza este martes. ¿Ya empieza la primavera? Sí, de ahí estas temperaturas tan altas casi veraniegas que tenemos en España en los últimos días. Así que si necesitas inspiración de moda para dar la bienvenida a este nueva estación, Carmen Lomana desde las Fallas en Valencia, es todo lo que necesitas.

Es el básico que no puede faltar en tu armario, siempre acertado, sea cual sea la ocasión, y Carmen Lomana lo tiene claro. Hablamos de las faldas satinadas que regresan a nuestro armario cada primavera, y esta primavera 2024 no podía ser menos. Podemos afirmar que las faldas de satén se han convertido en un básico desde hace unos años, por lo que en 2024 esta prenda se puede combinar con cualquier look. Sarah Jessica Parker llevó faldas de satén a eventos de alfombra roja con blusas románticas y tacones, y ahora es Carmen la que la combina en su versión estampada más primaveral con una blusa blanca de lo más 'coquette'. Antes de la llegada de la falda de satén, los tejidos brillantes se limitaban a la noche. Incluso en los años noventa, cuando Calvin Klein y los supermodelos nos ofrecían un sinfín de looks en los que la ropa interior se convertía en ropa de calle, pero ahora las faldas satinadas son una prenda perfecta para el día a día y Carmen Lomana lo sabe como buena experta en moda. Es una prenda clásica en cualquier fondo de armario que se precie y, además, es apta para prácticamente cualquier evento que puedas imaginar, y en su versión estampada o con colores pastel es perfecta para los próximos meses y la subida de temperaturas.

Carmen Lomana muy elegante en las fallas. @carmen_lomana

Un estilismo de lo más elegante, y perfecto dar la bienvenida a la primavera, que Carmen Lomana ha lucido en las fallas de Valencia pero que nosotras podemos meter en nuestra maleta de Semana Santa para irnos de procesiones.