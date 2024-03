Solo Carmen Lomana puede combinar un traje blanco (al más puro estilo Reina Letizia) con estos zapatos de tacón que respiran lujo

Carmen Lomana sigue derrochando estilo hasta con su look de viaje. La periodista ha dejado los conjuntos de chándal que triunfan en los trayectos de larga distancia para seguir apostando por las prendas más elegantes y sofisticadas. Y es que podemos decir (y está más que confirmado) que si echamos un vistazo al armario de Carmen Lomana, está repleto de blusas clásicas o con lazada en el cuello, americanas con hombreras o pantalones de vestir muy favorecedores. Pues bien, esta mañana de sábado nos hemos despertado con un consejo de moda que debemos tener en el radar: se puede ir cómoda y en tendencia en nuestros estilismos de viajes. Carmen Lomana lo sabe y lo ha demostrado con un traje sastre en blanco combinado con las sandalias de tacón con tachuelas que respiran lujo. Indiscutiblemente, los trajes blancos son un esencial en el fondo de armario de cualquiera, puesto que nunca pasan de moda y nos solucionan el look en cuestión de segundos. Sin ir más lejos, ya lo ha comprobado la Reina Letizia con el mítico traje blanco de su pedida con el Rey Felipe VI, que lo rescató hace unos meses en su cita con el periodismo. Asimismo, Sara Carbonero también se ha hecho con uno para darnos la clara directa de que será nuestra próxima compra del mes de marzo. Y es que si la mayoría de nosotros optamos por vestir zapatillas deportivas para nuestros viajes en AVE, Carmen Lomana ha escogido las conocidas y best sellerssandalias de tacón con tachuelas, un calzado que apareció por primera vez en la colección otoño-invierno 2010/2011 de Valentino y que, desde entonces, es un must have de la marca italiana.

Carmen Lomana es una referente de la moda. Por lo que cualquier mujer con un estilo sofisticado se puede inspirar e identificar con el estilo de la periodista. Cada vez más, nos enseña y demuestra que la clave del éxito en un look se basa en la apuesta por las prendas clásicas que podemos combinar con distintas piezas. Asimismo, no nos podemos olvidar de crear un armario cápsula que apueste por la buena calidad, ya que es un punto a favor para que tanto las prendas como los accesorios nos acompañen a lo largo de nuestra vida sin estar dañados. Es por ello que estamos seguros de que este look de traje blanco combinado con sandalias de tacón es una apuesta segura para todas las ocasiones.

Carmen Lomana con traje de americana y pantalón de vestir en blanco. @carmen_lomana

Salones Rockstud de tweed y piel, de Valentino (rebajados a 686 euros)

Carmen Lomana es una clara experta en moda que sabe que la comodidad y las tendencias se pueden combinar en un look de viaje.