Cómo vestir bien en Semana Santa: looks elegantes y cómodos para irte de procesión

¿No sabes cómo vestir esta Semana Santa? No te preocupes, nuestras influencers favoritas nos están dejando looks para inspirarnos en los próximos días de vacaciones tan esperado por todas. Si bien es cierto que nuestro look puede variar dependiendo del lugar a donde vayamos, hay una serie de prendas de fondo de armario que sí o sí debemos incluir en nuestra maleta esta Semana Santa. Por ejemplo, tanto como si vamos al sur como si nuestro destino es el norte de España, un vestido de corte midi de un estampado no nos puede faltar, así como una falda midi en tejido de satén y combinarlo con una camisa blanca y unas bailarinas. Los pantalones de pinza son un imprescindible y es que esto lo podemos llevar tanto para visitar la ciudad por la mañana con unas zapatillas blancas como para una cena con amigas y llevarlo con unos stilettos y una blazer de corte oversize. También es cierto que, si no queremos o no tenemos una blazer, los kimonos fluidos son la opción más adecuada, aunque las chaquetas de punto están arrasando entre todas las amantes de la moda. Otro look que está muy en tendencia son los conjuntos de pantalón y chaleco, y es que estos los podemos encontrar en un sinfín de tejidos y tonalidades, desde en el clásico estampado azul marino y rayas diplomáticas como en colores como el rojo, rosa o celeste.

Desde influencers como Rocío Osorno hasta las micro influencers más icónicas de nuestro país, a lo largo de estas últimas semanas estas nos están enseñando sus propuestas de looks para no solo Semana Santa, sino también ideas de cara a la nueva estación que se nos viene, la primavera. ¿Qué tendencias están de moda esta primavera? Aunque sí es cierto que las zapatillas 'daddy' están en boca de todas las amantes de la moda, quizá este calzado no es el más adecuado (o sí, depende de tus planes), así que opta por unas botas altas de piel o unas clásicas Mary Jane. Otra de las prendas que están muy en tendencia son las faldas globo, y es que estas se ajustan a la perfección a todo tipo de estilos y ocasiones, pues las podemos llevar con bailarinas y camisa de satén como para el día a día. Sin embargo, no podemos olvidarnos de los clásicos vaqueros, los cuales son tan versátiles que podemos llevarlo siempre e ir combinándolo con otras prendas que tengamos en nuestra maleta. Sin más, te enseñamos algunos de los looks de chicas influencers más estilosas y elegantes para inspirarnos a vestir esta Semana Santa.

Aurora Artacho

María Hernandez

Alex Segura Sanz

María Segarra

Alicia Guijarro

Estos son algunos de los looks más icónicos que podemos llevar esta Semana Santa y que, como ves, están creados a partir de prendas básicas de fondo de armario que todas tenemos, así que llena tu maleta de estas prendas para ir perfecta estas vacaciones.