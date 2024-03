La blusa favorita (y más coquette) de Carmen Lomana será tu compra estrella de la primavera para ser la mujer más elegante

Carmen Lomana ha llegado para alegrarnos el viernes con su elegancia innata después de los looks tan desastrosos que vimos ayer en los Premios Ídolo 2024. Porque solo quedan 5 días para que empiece la primavera, pero la socialite ya se ha adelantado a ella con esta blusa verde con lazada y lunares, que además de ser tendencia tiene unas tonalidades perfectas para la llegada del buen tiempo. Carmen Lomana es toda la elegancia, el estilo y la feminidad que podemos pedir a este viernes soleado en Madrid. Porque ella es elegancia extrema para todas las edades, inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Si el otro día Carmen Lomana ya nos dejaba claro que ella ama todo lo que tenga que ver con este estilo con una blusa verde con lazada y lunares rosas, ahora lo hace con esta blanca que ha combinado con una falda negra para el desfile de la nueva colección nupcial de Silvia Fernández.

Una blusa con lazada de Carmen Lomana con la que ha dado una lección de moda con este look que podrían lucir todas las royals europeas. Desde la Reina Letizia hasta Kate Middleton, pasando por Mary de Dinamarca. Las prendas y accesorios de tradición clásica y elegante, con reminiscencias college, entran con fuerza en escena, reviviendo los looks del Upper East Side en Gossip Girl o el vestuario de The talented Mr Ripley, y ahora es la Reina quien las luce en este estilismo de tarde. Pero, la máxima distinción se obtiene con una blusa con lazada al cuello como ha hecho Carmen.

Prueba de ello suele a llegar a golpe de street style durante las semanas de la moda, momento en el que las insiders maduras y las más jóvenes coinciden en muchas ocasiones en los mismos diseños o tendencias. Una camisa de Carmen Lomana que llevaría perfectamente la Reina Letizia.