Los sábados de Lomana: Un Princesa de Asturias ya para Amancio Ortega

Hay regalos que, a veces, nos hace la vida y yo he tenido esta semana uno de esos que nunca imaginé que pudiese sorprenderme tanto. No imaginé sentir tanto orgullo y felicidad por una empresa española que todos conocemos y consumimos. Hablo del Grupo Inditex. Me invitaron a conocer sus instalaciones en Arteixo, donde se encuentra la sede corporativa de la compañía y dos de sus marcas más emblemáticas: Zara y Zara Home. Puedo asegurarles que no tengo palabras para explicar la perfección, belleza, y el ambiente de trabajo que allí encontré.

Trabajan más de 5.000 personas de sesenta nacionalidades diferentes, con una media de edad de 32 años . Es impresionantes el ambiente de alegría y creatividad que allí se siente. La arquitectura de los edificios es preciosa y muy funcional. Cuando llegas, tienes la sensación de un lugar magnífico, pero vacío. De forma sorprendente, se van abriendo paneles y aparece el mundo Zara, donde están diseñadores, patronistas, modistas y todo el personal que rodea a la creación de una prenda. Allí, se utilizan los últimos medios tecnológicos de la informática en Zara.com. Se sabe al momento cómo funcionan las prendas en todo el mundo, cuáles van en preferencia, dependiendo los países y ciudades. Me encantó como al caminar por las instalaciones, te sientes inmersa en un mercadillo de Navidad. Parece que estás en el centro de Europa, en Salzburgo o en la gran plaza de Bruselas, donde te ofrecen riquísimos productos de la gastronomía gallega.

Carmen Lomana junto a parte del equipo de Inditex Cortesía

Finalmente, Marta Ortega me había invitado a visitar su fundación en una antigua fábrica de cemento frente al mar en A Coruña. El lugar es sede de una biblioteca enorme dedicada a la fotografía. Allí, se han expuesto fotografías de los mejores fotógrafos del mundo, en este momento, está la obra del gran Irving Penn.

Como no podía ser de otra forma, quise conocer en el centro de Coruña una nueva tienda piloto en la que se exponen las últimas ediciones limitadas, junto a objetos premium de Zara Home. Acaba de salir la colección para Zara de Kate Moss. He comprado varias prendas que me han gustado muchísimo. Me he sentido privilegiada. Hay algunas cosas a las que no puedes acceder si no es por una invitación. Gracias Iria y Loreto que habéis sido mis guías, gracias Marta por tu sencillez y cariño y gracias, por encima de todo, al señor Amancio Ortega que ha creado un modelo de negocio único en el mundo sin perder su humanidad, generosidad y sencillez.

Carmen Lomana junto a una de las trabajadoras de Inditex Cortesía

Ortega es un ejemplo a seguir y un orgullo para España. No sé a qué están esperando para darte el premio Princesa de Asturias y de paso un título nobiliario por su ayuda regalando tecnología oncológica, construyendo residencias de ancianos y dando ayuda económica siempre que se necesita, como ha demostrado en Valencia para paliar el gran dolor sufrido por las riadas e inundaciones.