Carmen Lomana ha rescatado de su armario este conjunto de cuadros de Zara (de hace más de 10 años) perfecto para diciembre

Carmen Lomana siempre es estilo y moda, y en su escapada a A Coruña, lo ha querido demostrar rescatando este conjunto de cuadros de Zara del año 2013. La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) ha inaugurado este viernes su nueva exposición en A Coruña de forma oficial. La muestra está dedicada al fotógrafo estadounidense Irving Penn, y recoge una parte importante del trabajo que realizó a lo largo de toda su trayectoria. Podrá visitarse de forma gratuita a partir desde el pasado sábado, 23 de noviembre, y estará en la ciudad hasta el próximo 1 de mayo de 2025. Y Carmen Lomana no se lo ha querido perder con un guiño a Marta Ortega con este look de Zara,

Porque Carmen Lomana también viste de Zara, y ha demostrado que en su armario no solo tiene prendas de lujo y Alta Costura, si no también guarda diseños de la marca de Inditex de hace más de 10 años como este conjunto de cuadros que ha metido en su maleta a A Coruña, y que nos parece ideal para un estilismo en diciembre. La exposición está organizada por el The Metropolitan Museum of Art de Nueva York (MET) en colaboración con la Fundación Irving Penn, con el comisariado de Jeff L. Rosenheim, comisario Joyce Frank Menschel a cargo del área de Fotografía del MET. La muestra que ahora se podrá disfrutar en A Coruña fue creada en 2017 con motivo del centenario del nacimiento del artista y celebra su carrera en toda su amplitud: desde sus comienzos a finales de la década de 1930, hasta los primeros años del siglo XXI.

Un look que aunque no se lo podemos copiar porque es de hace más de 10 años, sí que nos puede servir de inspiración para nuestros estilismos de invierno.