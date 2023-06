Carmen Lomana se convierte en la mejor vestida del 60 cumpleaños de Alaska con el vestido español de leopardo y cadenas más sexy

Un día más en la oficina para Carmen Lomana, o lo que es lo mismo, convertirse en la mejor vestido del 60 cumpleaños de Alaska. Musa de la movida madrileña, Olvido Gara, Alaska, celebró anoche su 60 cumpleaños rodeada de amigos de profesión, seres queridos y compañeros como Bibiana Fernández, Alejandro Amenábar o Pedro Almodóvar. "No me considero un icono, las etiquetas son algo extraño. Puedes ser un icono para unas personas y a otras les importarles nada, así que yo creo que es relativo", ha dicho la artista a la prensa al llegar a la celebración de cumpleaños organizada por Vanity Fair, que la ha denominado como icono del año en su fiesta anual. El Hotel Palace de Madrid ha acogido esta tarde la celebración del cumpleaños de Alaska, que ha celebrado seis décadas de espíritu irreverente e interdisciplinar. Y ahí estaba Carmen Lomana deslumbrando una vez más con un look muy Alaska, apostado por el leopardo de pies a cabeza, tanto en el vestido como en los zapatos.

Pero si nosotras nos hemos fijado en algo, ha sido en el maravilloso vestido rojo de alfombra roja que ha lucido Carmen Lomana de la firma española que triunfó en la última edición de los Goya. Y no podía ser otro que Andrew Pocrid. No es la primera vez que Carmen luce un diseño de este diseñador, hace unos meses ya deslumbró en Sevilla con un vestido rojo. Estamos hablando de Andrew Pocrid que hizo brillar en los Goya y en varias alfombras rojas más este año a Paula Echevarría y ahora lo hace con Lomana en la fiesta de cumpleaños de Alaska. Un vestido por el que Carmen Lomana sintió un flechazo en la cuenta de Instagram del diseñador como vemos en la publicación de este modelo donde la socialité comentaba en abril, "este vestido me entusiasma, ¿es tuyo".

Carmen Lomana ha combinado este vestido asimétrico de leopardo con una manga y cadenas doradas, con unos zapatos de salón destalonados en el mismo estampado de la colaboración de Andrew Pocrid con Lodi. Un modelo con una altura de 10,5 centímetros, perfecto porque además de cómodo, estiliza.