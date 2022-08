Carmen Lomana conquista Saint-Tropez con este caftán estampado de Zara que es fantasía para terminar el verano con sandalias doradas

No se puede ser más diva y darnos más envidia que Carmen Lomana y su maravillo verano. Y es que si nuestra socialité favorita ha disfrutado lo más grande en Marbella, en el Starlite y celebrando su cumpleaños en la Costa del Sol, ahora ha puesto rumbo a Saint-Tropez para terminar de pasar sus vacaciones. Y además de dejarnos looks de diva total, también nos está dejando recomendaciones de restaurantes por si algún día queremos visitar la ciudad. Disfrutando de Saint-Tropez, una de las localidades de la Costa Azul francesa que más celebrities atrae, de los Beckham a Vicky Martín Berrocal y ahora, Carmen Lomana. Eso sí, sin olvidarse de una de las prendas estrellas que desde el verano pasado atrae a las mujeres que mejor visten, el caftán y en su caso un caftán de Zara que no puede ser más maravilloso, igual que el vestido de Anabel Pantoja que ha roto Instagram.

Si la prenda del verano es el bikini, o el bañador, al menos cuando se trata de la playa o la piscina, podríamos decir que la de la calle es el caftán. Pero empecemos por el principio. ¿Cuál es el origen del caftán? En sus inicios se trataba de una prenda de algodón o seda abotonada por delante, con mangas, que llega hasta los tobillos y que se llevaba con una faja. Su origen proviene ni más ni menos que de los sultanes otomanos, pero también Marruecos. Años después, la fascinación por la cultura árabe y su vestimenta, algo que pasó a muchos diseñadores como Yves Saint Laurent, hicieron que el mundo occidental adaptase esta prenda, especialmente en verano. Y ahora es Carmen Lomana y este caftán de Zara.

Kaftán de estampado étnico con abalorios, de Zara (59,95 euros)

Caftán estampado abalorios. FOTO: Zara

Se trata de este kaftán largo estampado de Zara de cuello redondo y escote pico ajustable con botón. Manga larga con detalle de abalorios y bajo asimétrico. Y Carmen Lomana lo luce como una auténtica diva en Saint-Tropez.