Soñamos despiertas con el vestido fantasía de Ana de Armas para enamorar en la alfombra roja del Festival de Deauville

Seguimos viviendo un sueño. Si no teníamos bastante con los looks de fantasía que estamos viviendo y disfrutando todos los que amamos la moda en el Festival de Venecia, Ana de Armas sigue enamorando gracias a Blonde, el biopic en el que se adentra en el papel de la icónica Marilyn Monroe y con el que sigue de promoción antes de que el 23 de septiembre se estrene en los cines de España y el 28 de septiembre en Netflix. Solo hace falta ver sus últimos looks de alfombra roja para darse cuenta de que está en su mejor momento, y no solo profesionalmente como actriz, si no en el momento que mejores estilismos y más cuidados está llevando. A nosotras nos ha robado el corazón en el Festival de Venecia con sus trajes, americanas, faldas y ese estilo marinero colegial con el que tanto ha triunfado. Y por si teníamos poco, este sábado Ana de Armas ha aparecido en el Festival de Deauville con otra maravilla de vestido de Louis Vuitton que la vistió también en Venecia. Un look que llevaría hasta la misma Meghan Markle.

Si en la alfombra roja del Festival de Venecia brillo con un vestido rosa de ensueño, hoy lo ha hecho con este vestido de color blanco y con bordados dorados. ¿Puede ser más bonito? Y es que ahora que Ana de Armas se ha metido en la piel de Marilyn Monroe parece haber encontrado la confianza necesaria y el empoderamiento femenino para atreverse con diseños de alfombra roja como toda una estrella de Hollywood. No se vosotras, pero yo estoy contando los días para que Blonde se estrene por fin en cines. ¿La película que más espero este año? Evidentemente.

Ana de Armas en el Festival de Deauville. FOTO: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA GTRES

Y es que es difícil elegir un solo look de los que ha llevado Ana de Armas en las últimas semanas, pero este sofisticado vestido tipo túnica de líneas sueltas y de manga larga diseñado por Louis Vuitton es lo más bonito que hemos visto hoy.