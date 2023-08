Carmen Lomana derrocha elegancia en el concierto de Luis Fonsi con el vestido boho más especial de su maleta de Marbella

Todavía no hemos tenido tiempo de recuperarnos del impecable vestido de Christian Dior con el queCarmen Lomana se convirtió en la diosa más fiel a la tendencia Mermaidcore el pasado domingo en La Cantera de Marbella, durante la XIV edición dela Gala Starlite y ahora nos ha dejado boquiabiertas con el vestido boho más ideal del verano, con el que ha presumido de escote, piernas, bronceado y un tipazo increíble. Y es que ¡no hay look que se le resista a nuestra querida Carmen Lomana! La empresaria acudía ayer al concierto de Luis Fonsi, dentro del marco de Starlite, al igual que hicieron otros rostros conocidos como Victoria Federica, que recuperó su lado más canallacon su look, Cayetana Guillén Cuervo, Marta Riesco o Miguel Ángel Silvestre, uno de los galardonados de la gala.

Para la ocasión y fiel a al elegancia a la que nos tiene acostumbradas, Carmen Lomana escogió un estilismo al estilo de Sara Carbonero, y no por su infinidad de colores y estampados, sino por su aire boho. Un vestido con esencia hippie, tirantes finos, bajo asimétrico y decorado con un estampado étnico multicolor y un lacito que caía desde el pecho y terminaba en borlas. Un estilismo ideal para la ocasión, juvenil y muy fresquito al que Carmen Lomana aportó su toque de elegancia innata con unas sandalias doradas de tacón sensato y una manicura, a juego con su pedicura y con la de Victoria Federica, al estilo 'milky nails'. Otro outfit de 10 que sumamos a la lista de triunfos estilísticos de la empresaria.

Carmen Lomana gtres

Estamos impacientes por saber cuál será el próximo lookazo con el que nos sorprenderá Carmen Lomana porque estamos seguras que lo defenderá a la perfección y que estará tan elegante, fina y estilosa como siempre hace.