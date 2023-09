Carmen Lomana, impresionante, con vestido negro cut out y complementos dorados para un viernes noche

De aquí para allá, la vida de Carmen Lomana es un no parar y a ella no le hace falta ni acaparar todos los flashes de los desfiles más prestigiosos de la Semana de laModa de París (aunque no se perdíael desfile de Lola Casademunt en la MBFWM) ni la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, le sirve con un plan de amigos en Madrid un viernes noche para convertirse en la mejor vestida, la más elegante y darnos otra lección de estilo recordándonos que, cuando se trata del buen gusto y de la elegancia, la moda no tiene edad. Y es que, aunque Carmen Lomana no nos ha mostrado todavía su look, que esperamos lo haga muy pronto para verlo al completo, hemos podido intuirlo gracias a las historias de sus amigos que nos ha compartido a través de su perfil de Instagram.

Carmen Lomana se convertía en toda una diosa con un vestido negro largo y ajustado de lo más especial, con escote en pico, manga larga y uncut outen el abdomen, decorado con una tira negra, adornada con apliques dorados, a juego con sus pendientes geométricos. Ojalá pudiéramos ver más detalles de esta imagen para ver con qué zapatitos lo ha combinado la empresaria, pero estamos seguras de que quedaría genial con sus sandalias doradas de tacón sensato que no se ha quitado en todo el verano. Esperamos que comparta con nosotras fotografía del look entero para poder fichar todos sus detalles.

Carmen Lomana @carmen_lomana

Y otro mes que despedimos con otra lección de estilo de Carmen Lomana. Estamos deseando ver cuál es el próximo look con el que nos sorprende en octubre porque estamos seguras de que sea más casual o más sofisticado, no tardaremos en enamorarnos de él, como siempre nos pasa.