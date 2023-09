No hay look de Carmen Lomana que supere este con botas muy altas Chanel y vestido muy corto de plumas

Carmen Lomana es la reina de todas las fiestas de Madrid, de eso no tenemos ninguna duda. Ni la llegada del otoño a la capital de España estos días ha podido con ella, por algo es Carmen (elegancia) Lomana. Para una noche de lunes de cena con amigos, nuestra socialité favorita, ha vuelto a apostar por las botas muy altas que son máxima tendencia en el armario de las mujeres que más saben de moda, y Carmen es una de ellas. Por eso, ya nos ha demostrado que tiene su zapatero repleto de botas muy altas en diferentes colores y tejidos, porque es el calzado que más estiliza y el que mejor queda con vestidos muy cortos. Pero no solo eso, es un look con el que ya nos nos sorprendió a principio de año y que ahora aún nos gusta más. Pero no solo han conquistado a Carmen Lomana, también a Paula Echevarría que fue una de las primeras en lucirlas, a Georgina Rodríguez con sus vestidos más cortos y no dudamos que hasta Victoria Federica se apuntará a lucirlas.

Que las faldas y los vestidos cortos se llevan con botas muy altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolidad más para convertirse en el uniforme oficial de otoño 2023 de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber e Irina Shayk en los 2020…Y ahora es Carmen Lomana la que nos demuestra que los vestidos cortos con botas muy altas son tendencia a cualquier edad.

Carmen Lomana con David Bisbal. @carmenlomana

Carmen Lomana con botas muy altas. @carmenlomana

Porque las botas por encima de la rodilla con vestidos cortos es la fórmula que más repiten las mujeres que más saben de moda en los días de otoño o invierno. Y Carmen Lomana nos ha demostrado que da igual que tengas 30 o 50 años para llevarlas con estas maravillosas botas estampadas de Chanel con un vestido muy corto negro con plumas en las mangas.