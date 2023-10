Carmen Lomana despide septiembre con un vestido de Prada de más de 3.000€ y lo combina con sus sandalias favoritas

Si volvemos a nacer en otra vida, solo pedimos tener el vestidor de Carmen Lomana. Es icono de elegancia, de estilo, de sofisticación, de clase y de todo lo que nos podamos imaginar y es que, con el último look con el que nos ha conquistado, no es para menos. Un sábado más, la empresaria salía de su casa rumbo a la radio para grabar su programa #LaHoraLomana y para enamorarnos con un vestido que, directamente se ha ido al top tres de las prendas especiales que Carmen Lomana nos ha enseñado este verano. Y es que, en su ya icónico paseo hasta la radio enseñándonos su outfit, nosotras no hemos dejado pasar desapercibido ni un solo detalle. La socialité se decantaba por las sandalias de tacón sensato de Yves Saint Laurentque no faltaron en su maleta de verano en Marbella y las combinaba con un bolsito Birkin de Hermès y un vestido de lo más especial (bueno, y sus maxi gafas de sol y pendientes rojos).

Carmen Lomana nos ha enamorado con un vestido de Prada tan especial como exclusivo. Se trata del vestido midi de manga corta, que podemos conseguir en Farfetch. Una prenda elaborada a partir de un 98% de viscosa y un 2% de elastano, que le aporta comodidad y diseñada como un modelo con estampado floral, cuello redondo decorado con frunces frontales, manga corta y diseño de caña baja. Su bajo está acabado ligeramente en vuelo y su cintura está decorada con un cinturón negro a contraste, que estiliza un montón y que, a su ve, está adornado con el logo de la firma en color blanco.

Vestido midi de manga corta de Prada, en Farfetch (3.300€)

Vestido midi de manga corta de Prada Farfetch

Un estilismo muy sofisticado con el que Carmen Lomana nos ha demostrado que a la hora de hablar de estilo y de elegancia no tiene rival, porque defiende a la perfección todas las prendas que se pone.