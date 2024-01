Carmen Lomana derrocha estilo en Venecia con la chaqueta de estampado de pata de gallo, ideal para looks de oficina

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a conquistar con un look que no ha pasado desapercibido en redes, y es que, la celebritie tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y muy sofisticado, y siempre acierta con cada look que nos muestra. Ella está pasando unos días en Venecia y, para pasear por los canales de la ciudad y disfrutar de la cultura y gastronomía de la ciudad italiana, nos ha dejado un look de lo más clásico y elegante que todas tenemos en nuestro armario. ¿De qué prendas hablamos? Sin lugar a dudas, de la clásica chaqueta de estampado de pata de gallo, una pieza muy sofisticada que podemos usar para un sinfín de ocasiones, especialmente para ir a la oficina. En tiendas podemos encontrar esta chaqueta y podemos combinarla con unos pantalones de pinza en el mismo estampado y acompañarlo con unas bailarinas tipo Mary Jane y una camisa clásica blanca.

Carmen Lomana ha combinado su chaqueta de estampado de pata de gallo con un jersey de lana de cuello vuelto en beige tostado, al igual que un pantalón tipo leggins del mismo estampado. En cuanto al calzado, unas botas cowboy en camel de caña baja y, como toque final, un abrigo de pelo beige. Una vez más, Carmen Lomana derrocha estilo y clase con este look que toda amante de la moda querrá llevar para la oficina este invierno 2024. ¿Cómo llevaríamos esta chaqueta para crear un look apto para la oficina? Sin lugar a dudas, siempre podemos llevarlo con un pantalón cómodo y casual como unos vaqueros de corte recto o el clásico pantalón negro de pinza. Un jersey de lana de ochos es un imprescindible en lo meses de invierno pero, si quieres, una camisa o incluso una camiseta básica blanca es la clave. Sin más, se trata de un acierto absoluto el de Carmen Lomana para su viaje a Venecia.

Carmen Lomana @carmenlomana

Americana cruzada pata de gallo, de Massimo Dutti (149,00 euros)

Americana cruzada Massimo Dutti

Se trata de una pieza de fondo de armario que todas debemos tener en nuestro armario para ir a la oficina.