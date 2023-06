Necesitamos este pantalón floral de seda que Carmen Lomana combina con sombrero de firma española para disfrutar de Palma de Mallorca

Carmen Lomana nos da, continuamente, lecciones de estilismo. Hace unos días nos demostró que siempre acierta con sus looks enseñándonos este vestido midi sueltecito y satinado que combina a la perfección con complementos dorados, después de hacerlo con el vestido más bohopara rememorar sus vacaciones en Saint-Tropez y con la falda sueltecita de Zara que es todo lo que necesitamos para marcarnos un look parisino. En esta ocasión, la socialité ha viajado a Palma de Mallorca para disfrutar de unos días de relax, playa y solecito, pero tampoco nos ha defraudado con su estilismo. Carmen Lomana ha aportado por los pantalones de seda con estampado bird of paradise in the forest de Red Valentino que ha combinado con un top a juego.

Se trata de una prenda de estilo pijamero, confeccionado en crespón de China de seda, con corte fluido con elástico en la cintura y cordón de ajuste. Cuenta con dos bolsillos diagonales en la parte delantera y con el bajo volteado con detalle de ribete en contraste. Se trata de una opción ideal para combinar con nuestras cuñas de esparto preferidas y una blusa. Además, si queremos crear un total look, podemos hacerlo con esta camisa a juego, de las mismas características que el pantalón. Carmen Lomanadecidió aportar un toque made in Spain a su estilismo completándolo con el sombrero Canotier de la firma madrileña Alexia Álvarez de Toledo, un diseño confeccionado en paja y decorado con triple cinta y ribete en azul marino, perfecto para elevar un look más casual, como este de Carmen Lomana, o uno más especial, convirtiéndote en la invitada más sofisticada.

El look de Carmen Lomana

Camen Lomana @carmen_lomana

Pantalones de seda con estampado bird of paradise in the forest, de Red Valentino (Consultar precio)

pantalones de seda con estampado bird of paradise in the forest Red Valentino

Camisa de seda con estampado bird of paradise in the forest de Red Valentino (Consultar precio)

Camisa de seda con estampado bird of paradise in the forest Red Valentino

Sombrero Canotier triple cinta, de Alexia Álvarez de Toledo (95€)

Sombrero Canotier triple cinta Alexia Álvarez de Toledo

Solo pensamos en irnos de vacaciones para poder copiarle a Carmen Lomana este look tan ideal y disfrutar del sol de las terracitas con un sombrero de verano tan original como el suyo.