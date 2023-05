Carmen Lomana se olvida de sus jeans favoritos para llevar la eterna camiseta de rayas con esta falda rosa de vuelo de Sfera

Carmen Lomana está en modo parisino, si ayer era un vestido de rayas con volantes de Sandro, esta noche ha deslumbrado en un evento en Madrid con la eterna camiseta de rayas que ella ha convertido en elegante con esta falda de vuelo rosa de Sfera. La socialite se ha marcado este estilismo de altura para acudir a la presentación de la marca francesa Saint James en España en la Residencia del Embajador de Francia. En una fiesta tipo cóctel en la que también se ha presentado una colaboración entre Toyota España y Saint James, la firma icónica francesa, pionera en apostar por las camisetas marineras. Y Carmen Lomana no les podía render homenaje de otra manera que no fuera con este estilismo de altura marcado por la camiseta de rayas. Porque aunque nosotras seguimos pensando en los maravillosos vestido de Marta Lozano o Marta Díaz en el Festival de Cannes, o el pantalón de lino deportivo de Zara que llevan las mujeres 50+, este look de Carmen Lomana es todo lo que necesitábamos ver para terminar la semana.

No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Y más si esa camiseta de rayas se convierte en vestido como este de Carmen Lomana. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme. Y Carmen Lomana lo ha combinado con una falda de vuelo rosa de Sfera.

Marinera Galathée, de Saint James (75 euros)

Camiseta rayas. Sfera

Falda vuelo rosa, de Sfera (59,99 euros)

Falda vuelo rosa. Sfera

Un look que Carmen Lomana ha combinado con unos zapatos de tacón sensato en dorado y negro para convertirse una vez más en la reina de la fiesta.