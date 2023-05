Carmen Lomana se ha enamorado del vestido de rayas (y volantes) que las mujeres francesas llevan en primavera con tacón sensato

Si juntamos a Carmen Lomana con la elegancia de las mujeres francesas, solo puede salir un estilismo perfecto para el día a día como este. Y es que Carmen Lomana nos acaba de robar el corazón con el estilismo que ha elegido para un día de trabajo en Madrid. Porque no hay nada que nos guste más en primavera que un vestido de rayas, de los creadores de la camiseta de rayas perfecta, ha llegado este vestido de Sandro que acaba de estrenar Carmen Lomana, como ella ha comentado en su cuenta de Instagram es un regalo que le han hecho y desconoce la marca. Pero nosotras como buenas detectives de la moda, os decimos que es de la firma francesa, Sandro. Porque no todo iba a ser hoy el look de Marta Lozano en Cannes, Tamara Falcó o Ana Soria, este vestido de rayas es todo lo que necesitan en su armario las mujeres de 30 años y también las de 50. Y Carmen Lomana lo tiene claro.

No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Y más si esa camiseta de rayas se convierte en vestido como este de Carmen Lomana. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme. Y Carmen Lomana lo ha combinado con zapatos destalonados de Dior en color burdeos.

Vestido marinero largo, de Sandro (315 euros)

Vestido rayas. Sandro

Un vestido largo de manga larga de Carmen Lomana con puños avolantados y escote en V con cierre de botones de punto, sublimado con un estampado de rayas estilo marinero y parte inferior evasé. ¿Puede ser más perfecto? Ya decimos que no.