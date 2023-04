Carmen Lomana se olvida de sus sandalias doradas favoritas por estas mules rojas de tacón sensato (y españolas) con traje blanco que estiliza

Carmen Lomana no para, y esta vez se ha quedado en Madrid porque sus obligaciones la reclaman en este Puente de Mayo. Si por la mañana se iba a trabajar con un maravilloso traje blanco que estiliza a cualquier edad, por la noche acudía a la ópera para robarnos el corazón con este vestido blanco vaporoso con un lazo. Porque si el otro día Carmen Lomana nos robaba el corazón con su nuevo vestido rosa con ganchillo de firma de Londres, hoy lo ha hecho con estas sandalias de tacón sensato en rojo. Porque mientras seguimos pensando en la petición de María Pombo para que las madrileñas se vistan de chulapas, o en el chaleco de Victoria Federica para una tarde de toros o en toda la polémica de Rocío Osorno en la Feria de Abril, ha llegado Carmen Lomana para estrenar unas nuevas sandalias de su firma española de calzado favorita, Isabel Abdo. Porque para nosotras hablar de zapatos siempre es una gran noticia, por algo somos las Carrie Bradshaw aquí tecleando en Madrid mientras el resto os tomáis el café. Pero es que la ocasión se lo merece, porque en el cielo de las sandalias seguro que se encuentran estas sandalias rojas de tacón sensato que acaba de estrenar nuestra querida Carmen Lomana para maravillarnos con un look de lo más cómodo y en tendencia para esta primavera 2023. Porque elevan cualquier look.

Pero volviendo a las sandalias doradas de tacón sensato de Carmen Lomana, son de firma española y de una de nuestras favoritas. Sí, amigas, estamos hablando de Isabel Abdo. Un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Porque como la socialite no se quitaba en este modelo en dorado, la diseñadora las ha creado en rojo pensando en Lomana. Una Isabel Abdo que ha conseguido su sueño, que la Reina Letizia luciera sus zapatos. Pero no solo la Reina, si no que ha conquistado a las mujeres más elegantes de España como Carmen Lomana. Y a nosotras también.

Easy Mule Red 5.5, de Isabel Abdo (220 euros)

Mule rojo. Isabel Abdo

Unas mules rojas que Carmen Lomana ha estrenado con un traje blanco que ha combinado con un crop top también en blanco y un bolso rojo. ¡Un estilismo perfecto!