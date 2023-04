Rocío Osorno rompe Instagram plantando cara al diseñador de su traje de flamenca para la Feria de Abril que la ha tachado de desagradecida

Rocío Osorno no se calla y se ha convertido en la más polémica de esta Feria de Abril 2023. Y no nos hemos fijado solo en sus trajes, porque ya van dos discusiones las que ha generado la diseñadora sevillana en esta semana de Feria que hoy acaba. Primero Rocío Osorno se quejó a través de un Stories sobre lo que están haciendo algunas de sus compañeras en la feria. Quién dice quejarse, dice criticar a sus compañeras las influencers que se han vestido de flamenca sin ir a la Feria de Abril o las que se han paseado por El Real para hacerse solo la foto. La empresaria subía un Storie a su cuenta de Instagram en el que ponía las siguientes palabras: ''La Feria no es engagement, la feria es ilusión. Tenía que decirlo''. Unas palabras muy directas que dan a entender que muchos creadores de contenido simplemente van a la Feria de Abril para generar contenido en sus redes sociales y no porque realmente disfrutar de este Feria de Abril en Sevilla. Pero ahí no se ha quedado la cosa, porque mientras nosotras seguíamos pensando en el vestido de Carmen Lomana o en la reivindicación de María Pombo para que las madrileñas se vistan de chulapa, ha llegado Rocío Osorno para poner en su sitio al diseñador de uno de sus trajes de flamenca que estaba poniendo en duda su trabajo a través de su cuenta de Instagram.

La discusión pública en Instagram ha sido entre el diseñador Jorge Sánchez y Rocío Osorno, y todo se remonta a que el traje que tenía que lucir la influencer no se acabó a tiempo, entonces, ella le pidió uno a este diseñador que también vestía a su amiga Teresa Bass. Todo correcto hasta ahí, pero ahora Jorge Sánchez la ha acusado públicamente de desagradecida y de poco profesional. Y ahí Rocío Osorno no se ha querido callar y esta tiktoker nos resume toda la polémica en este vídeo.

Pero ahí no se ha quedado la cosa, porque Jorge Sánchez ha querido contestar también a Rocío Osorno. ¡Vaya Feria para influencer!

Polémica diseñador y Rocío Osorno. @jorgesanchezdym

Una polémica sin sentido, ya que alguien le tendría que explicar a Jorge Sánchez que no hace falta que haga "pantallazos' como él dice de las fotografías de Rocío Osorno, que hay webs para descargarte las fotografías de Instagram sin ningún problema. ¿Una polémica para ganar seguidores y visibilidad? Pues todo apunta a que el diseñador se ha querido aprovechar de la visibilidad de la influencer. Como ha dicho Rocío Osorno, mejor que el año próximo se haga ella los trajes en su marca de ropa.