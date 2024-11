Carmen Lomana es la reina de la Navidad con este vestido verde de punto para inaugurar su mercadillo solidario

Carmen Lomana es nuestra Mariah Carey particular, pero ella no inaugura la Navidad con un villacinco, si no con su mercadillo solidario más tradicional que esta mañana ha abierto las puertas en Madrid. Y para hacerlo ha optado por lucir este vestido verde de punto que nos parece una opción maravillosa para las comidas navideñas que nos esperan en las próximas semanas. Después de su subasta de hace unas semanas, ahora sí que sí, es el turno de su mercadillo navideño solidario con el que triunfa cada año en Madrid. Apunta las fechas, del próximo miércoles 23 de noviembre al sábado 24. No hay Navidad sin la Carmen Lomana más solidaria, eso lo tenemos claro.

Y para inaugurarlo esta mañana, Carmen Lomana ha derrochado estilo como solo ella sabe con este vestido verde de punto con falda plisada que es perfecto para una comida de Navidad. "Siempre digo que es el último año pero vuelvo. Me encanta el encuentro con mis seguidores, poder ayudar con este mercadillo a personas que lo necesitan. Podéis encontrar cosas muy bonitas a precios bajísimos. Bisutería preciosa", comenta Lomana en su Reels en Instagram. Un mercadillo solidario de Carmen Lomana que se ha convertido ya en toda una tradición en Madrid por estas fechas, iniciándose en 2018, y continuando en 2019 y 2021 (con el parón de 2020 a causa del coronavirus), el mercadillo de Lomana se ha convertido en una cita básica de la capital antes de la Navidad.

El look de Carmen Lomana. Fran Gómez

Y nosotras tenemos claro que no podéis faltar. Un mercadillo que ha abierto sus puertas esta mañana, y que como el pasado año, tiene lugar en Calle Alcalá 94 hasta sábado 23, en un horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Una buena forma de adelantar tus compras navideñas desde la solidaridad de Carmen Lomana. ¡Nosotras nos apuntamos!