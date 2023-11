El vestido negro más elegante (y de efecto tipazo) para todos los eventos de invierno lo tiene Carmen Lomana

Carmen Lomana es una de las mujeres más elegantes y mejor vestidas de España, y nos lo demuestra a diario con sus estilismos. Da igual que sea para ir al trabajo, o a un evento, o para estar en casa, ella es pura elegancia siempre y nos lo ha vuelto a dejar claro en un evento como imagen de un suplemento para el cabello. En concreto, de la marca de salud y belleza Chic & Love Wellness que ya nos había explicado anteriormente que ella comienza cada día tomándose un vial, con muchas vitaminas y todo lo que el pelo necesita de dentro a fuera. Además, explica en un vídeo en su cuenta de Instagram que, aunque estos viales suelen tener un sabor desagradable, el suyo está riquísimo. Y nosotras que los hemos probado, damos fe de ello. Pero además, de en su truco para tener una melena envidiable, nos hemos fijado en su maravilloso vestido negro que no puede estilizar más. Y aunque Carmen Lomana aún no nos ha chivado de donde es, nostras por el corte y el diseño, apostamos que es de The IQ Collection, aunque no lo hemos encontrado en su web.

Y es que ya sabemos que los diseños de la firma de Inés Domecq siempre están marcados por hombreras cuadradas grandes, que estilizan al máximo como este diseño de Carmen Lomana. Un vestido negro que estiliza al máximo por su corte, con mangas y con falda con mucho movimiento que nos parece perfecto para cualquier evento en las próximas semanas, e incluso para una fiesta de Navidad.

Carmen Lomana con vestido negro. @caarmen_lomana

Porque tenemos claro que Carmen Lomana es nuestra musa e inspiración con todos sus estilismos en cualquier época del año, y solo estamos deseando verla en diferentes eventos para poderle copiar el look a cualquier edad.