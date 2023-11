Tenemos muchas pruebas (y cero dudas) de que el vestido satinado con fruncidos de Carmen Lomana es el que mejor sienta a cualquier edad

Tampoco tenemos dudas de que esta noche ha sido la de los lookazos entre Madrid y Sevilla. Si en la capital andaluza teníamos la ante sala de los Latin Grammy con un homenaje a Laura Pausini, en Madrid hemos visto a Carmen Lomana para asistir a los premios 'Woman of the year' de la revista Harper's Bazaar. Y obviamente, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su vestido satinado con fruncidos como en el vestido negro con transparencias de Victoria Federica, sí volviendo a dejar a la vista su sujetador. La gran sensación de la noche ha sido Elle Macpherson, una de las supermodelos más cotizadas de los años 90, que ha destilado clase y elegancia con un conjunto de falda vaporosa y capa, una de las tendencias de la temporada, y junto a ella, Victoria Federica que le ha robado el protagonismo a su vuelta de Perú y Carmen Lomana derrochando elegancia como de costumbre.

Carmen Lomana desde hace años se ha convertido en todo un icono de estilo y sofisticación que la distingue en el mundo de la moda. Su sentido innato de la elegancia la ha posicionado como una referencia para muchas 'fashionistas'. Y lo ha vuelto a demostrar con este vestido satinado con escote de pico, mangas abullonadas y fruncido en la cadera que no le podía sentar mejor. Porque si el otro día brillaba con una falda satinada, hoy lo hace con este vestido, con el que nos deja claro que este invierno necesitamos prendas satinadas en nuestro armario.

Carmen Lomana con vestido satinado. Gtres

Siempre impecable, Carmen demuestra que la edad no es un obstáculo para lucir elegante y sofisticada. Y este último vestido, de acabao satinado en color crudo con detalle de frunces.