Carmen Lomana se ha llevado a Londres el vestido de leopardo viral de Zara que es elegante hasta con el plumas más calentito

Carmen Lomana ya está de vuelta en Madrid hace una semana, pero nos sigue dejando momentos y looks de su escapada a Lonndres en su cuenta de Instagram. Una ciudad a la que le tiene mucho cariño del tiempo que vivió allí, y la que la inspira mucho para elegir sus looks. Y hablando de estilo, la socialite nos ha demostrado que el leopardo sigue siendo máxima tendencia, y lo ha hecho con este vestido viral de Zara que agotó Marta Ortega y lo ha combinado con un abrigo de plumas negro para no morir de frío. Porque nadie como Carmen Lomana para demostrara que un plumífero también puede ser elegante para estos días fríos de noviembre que tenemos en España.

Porque ya sabemos que Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana, y solo ella podía llevar este conjunto de leopardo más tendencia con la máxima elegancia. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para este otoño 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Y ahora es Carmen Lomana la que nos ha conquistado con este vestido que está de rebajas en Zara que se compró la pasada temporada, y como sigue siendo tendencia, ha resctado de su armario para una noche de chicas en Madrid.

Aunque el leopardo siempre ha estado en nuestro estilismo, sí que es cierto que en esta temporada se ha enfatizado en los outfits de día y de noche y Carmen Lomana nos deja claro que no vamos a dejar de llevarlo en otoño. Todas las expertas en moda ya han incorporado algo con este estampado en su armario y Lomana, no podía faltar en esta oda al 'animal print'.