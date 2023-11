Carmen Lomana es la reina de todas las fiestas (y de la Navidad) con el vestido negro más glamuroso que vas a ver hoy

Carmen Lomana es una de las mujeres más elegantes y mejor vestidas de España, y nos lo demuestra a diario con sus estilismos. Da igual que sea para ir al trabajo, o a un evento, o para estar en casa, ella es pura elegancia siempre y nos lo ha vuelto a dejar claro en una noche de premios en Madrid de 'Mujer Hoy'. Porque Carmen Lomana es la reina de todas las fiestas, y de la Navidad, con este maravilloso vestido negro con bordados en dorado y transparencias en el escote. Carmen Lomana ha lucido un sofisticado vestido largo de color negro repleto de bordados en dorado que nos ha fascinado. Una fantasía de lo más glamurosa con el que la socialite ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad y con el que a nosotras nos ha robado el corazón.

Carmen Lomana es nuestra musa, no lo vamos a negar. No hay día que no nos deje una inspiración perfecta para copiarla y ahora lo ha hecho con esta falda satinada que es todo lo que necesitamos para nuestros looks más elegantes este invierno. Si el otro día lo hace con un look de día con falda satinada y jersey verde, hoy nos ha demostrado que el negro es el color estrella y más elegante para cualquier evento o fiesta de noche. Y más en época navideña si lo combinas con el dorado como también ha hecho la Reina Sofía.

Carmen Lomana deslumbra con un vestido maravilloso. Gtres

Porque está claro que no hay vestido más elegante y glamuroso para esta época navideña que el de Carmen Lomana mezclando el color negro con bordados dorados y transparencias en el escote.