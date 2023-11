La chaqueta de cuadros perfecta para completar tu fondo de armario la tiene Carmen Lomana (y se la queremos copiar)

Cuando pensábamos que ya teníamos nuestro fondo de armario perfecto para afrontar la temporada de otoño e invierno, Carmen Lomana nos muestra la chaqueta de cuadros perfecta para añadir a nuestro repertorio (y sin falta). Está claro que la celebrity es una clara referencia a la hora de vestir con un estilo elegante y un toque chic y, por ello, no podemos pasar desapercibido el outfit que nos ha compartido en su perfil de Instagram. Y es que nos ha enamorado con su look para asistir al programa de TardeAR con una chaqueta de manga corta y estampada de cuadros blancos y negros. Pero, como siempre, en cada estilismo que nos enseña, debe haber una tendencia a la vista y esta vez ha sido el ceñido a la cintura que tanto hemos visto en los desfiles de la Semana de la Moda. Y no vamos a negar que favorece la silueta de lo más espectacular. Indiscutiblemente, se acaba de convertir en un imprescindible para ir a la oficina o acudir a un evento y ser la más querida por todos.

Gracias a su clásico estampado, la podemos combinar a través de diversas propuestas. Sin embargo, Carmen Lomana nos ha mostrado una opción de lo más funcional, bonita y cómoda para todas las amantes de las tendencias: pitillos negros (que no pueden estar más a la moda) y joyas deperlas. Un estilismo que nunca falla y nos quita dolores de cabeza por no saber qué ponernos cada mañana. También es la chaqueta de cuadros ideal para lucirla con una falda de vuelo o de tul, como nos enseñó en su look preppy hace unos días. Carmen Lomana nos ha dejado claro que esta pieza es de la firma de lujo Dior, marca que se caracteriza por la delicadeza y sofisticación de sus diseños y patrones. Y ahora no podemos quitárnosla de la cabeza por la necesidad que nos ha creado.

Estamos deseando que Carmen Lomana nos regale contenido en sus redes sociales para seguir inspirándonos en los looks más elegantes y especiales. Pero, sin ninguna duda, esta chaqueta de cuadros (o una versión de ella) debe estar en nuestro vestidor.