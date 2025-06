Carmen Lomana ya ha sacado del armario sus sandalias rojas más cómodas de firma española

Sabemos que ha llegado el buen tiempo cuando Carmen Lomana saca del armario sus sandalias favoritas, ya sean las doradas o las rojas, pero en esta caso ha sido el turno de la segundas. Porque la socialite es una de las mujeres más elegantes de nuestro país, por eso tiene claro que una sandalia de tacón cómodo, puede ser igual de estilosa que un taconazo. Porque aquello de "para presumir, hay que sufrir", ya se ha terminado. El glamur y la comodidad, también van de la mano, y Carmen nos lo ha dejado claro con estas sandalias rojas de tacón sensato.

Porque para nosotras hablar de zapatos siempre es una gran noticia, por algo somos las Carrie Bradshaw de Madrid. Pero es que la ocasión se lo merece, porque en el cielo de las sandalias seguro que se encuentran estas sandalias rojas de tacón sensato que acaba de sacar de armario con la llegada del buen tiempo nuestra querida Carmen Lomana para maravillarnos con un look de lo más cómodo y glamuroso para arrancar junio.

Las sandalias favoritas de Carmen Lomana

Unas sandalias rojas que Carmen Lomana siempre saca del armario cuando llega el buen tiempo y son de firma española y de una de nuestras favoritas. Estamos hablando de Isabel Abdo, Un claro ejemplo de que los zapatos cómodos y glamurosos también existen. Porque como la socialite no se quitaba en este modelo en dorado, la diseñadora las ha creado en rojo pensando en Lomana. Una Isabel Abdo que consiguió hace unos años su sueño, que la Reina Letizia luciera sus zapatos. Pero no solo la Reina, si no que ha conquistado a las mujeres más elegantes de España como Carmen Lomana, y también ha conquistado el vestidor de Isabel Díaz Ayuso.

El look de Carmen Lomana. @isabelabdoshoes

Easy Mule Red 5.5 de Isabel Abdo (240 euros)

Mule rojo. Isabel Abdo

Unas sandalias rojas de tacón sensato que Carmen Lomana ha combinado con una camisa negra con lunares blancos y unos pantalones negros de lo más elegantes con un volante en el bajo.