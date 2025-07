Los chollazos de Zara en segundas rebajas que aún puedes conseguir a menos de la mitad

Si eres de las que espera a las segundas rebajas para hacerse con las mejores gangas ha llegado tu momento, así es querida lectora. A estas alturas de la temporada ya tenemos disponibles las ofertas más atractivas del verano. Ya sea que quieras hacerte con básicos de armario, o estés deseando incorporar una nueva joyita a tu colección de vestidos, es ahora o nunca. Cada vez son más las mujeres que esperan un par de semanas e incluso un mes para hacerse con nada de rebajas, ¿el motivo?, los primeros días las tiendas físicas son un caos absoluto con prendas revueltas por todas partes y precios no con demasiado descuento.

Así que si eres de las que se agobia con esa primera oleada de descuentos, este es tu momento para aprovechar los mejores descuentos y comprar de manera inteligente, palabra de editora de moda. Y qué mejor lugar que las rebajas de Zara para hacerte con esos básicos de armario que te acompañarán en la vuelta a la oficina en septiembre pasando por vestidos para deslumbrar en las noches de verano hasta las prendas más tendencia de la temporada, todos ellos a más de un 50% descuento de su precio original. ¿Cómo te suena esto? Nosotras creemos que es hora de darle a añadir al carrito y renovar el armario a precios de ganga. Porque sí, sabiendo buscar, las rebajas pueden ser el momento perfecto para ahorrarte unos euros y quién sabe, ¿igual invertirlos en tu próxima escapada veraniega? Sea como quieras, a continuación te dejamos una selección de 10 prendas de Zara que querrás en tu cesta en cuanto veas lo que cuestan.

Las 10 prendas de las segundas rebajas de Zara en las que invertir este verano

¿Escuchas la palabra rebajas y tu cerebro se bloquea por completo? Tranquila, no estás sola, a muchas personas les pasa. Pero para eso estamos nosotras para conseguirte los chollos del verano, esos que una vez tienes en casa y te sientes orgullosa de ti misma por el buen trabajo que has hecho, comprando a precios de ganga y eligiendo prendas que te pondrás en bucle.

Blazer cuadros zw collection (rebajada a 19,99 euros)

Blazer cuadros zw collection. Zara

Una americana de aire college británico que elevará tus jeans y camisetas blancas sin esfuerzo. Clásica, impecable y atemporal, como debe ser una buena inversión de rebajas.

Jersey crop punto crochet (rebajado a 9,99 euros)

Jersey crop punto crochet. Zara

El jersey de crochet que grita vacaciones en la Costa Azul. Muy fresquito y con ese toque boho que combina tanto con shorts como con faldas midi.

Camisa estampada zw collection (rebajada a 12,99 euros)

Camisa estampada zw collection. Zara

Con estampado floral sobre fondo pastel y mangas abullonadas, es la blusa romántica definitiva para llevar con vaqueros o minifaldas blancas.

Chaqueta bandas combinadas (rebajada a 9,99 euros)

Chaqueta bandas combinadas. Zara

¿Te suena la estética athleisure? Pues aquí tienes su versión más estilosa y rebajada. Con vaqueros, pantalones de pinzas o falda mini: todo le queda bien.

Camisa z1975 denim cinturón (rebajada a 9,99 euros)

Camisa z1975 denim cinturón. Zara

Una sobrecamisa vaquera con cinturón fino para marcar silueta sin esfuerzo. Un básico con aire utilitario que resuelve cualquier entretiempo.

Falda asimétrica rayas zw collection (rebajada a 17,99 euros)

Falda asimétrica rayas zw collection. Zara

Una falda con silueta evasé, efecto pañuelo y print retro que pide a gritos un top minimal y unas sandalias joya. Sofisticación effortless por menos de la mitad.

Blusa estampada volantes jaretas (rebajada a 9,99 euros)

Blusa estampada volantes jaretas. Zara

Volantes, jaretas y un print delicado que parece sacado de un jardín en pleno florecimiento. Esta blusa es ese toque femenino que equilibra cualquier look de oficina o cena de amigas.

Vestido corto godets (rebajado a 12,99 euros)

Vestido corto godets. Zara

El vestido mini que estiliza al máximo y es tan versátil que vale tanto para una boda informal como para una cena en Ibiza. Y ahora, a precio mini.

Bañador soles cut out (rebajado a 12,99 euros)

Bañador soles cut out . Zara

Sí, los bañadores cut-out siguen siendo tendencia, y este naranja con soles fucsias lo confirma. El print más dosmilero para arrasar en la piscina o ponértelo como body con tus shorts favoritos.

Top bordados perforados (rebajado a 9,99 euros)

Top bordados perforados. Zara

Un top blanco romántico y favorecedor que se adapta a cualquier plan de verano. Perfecto con jeans, con falda, o con shorts.

Lo mejor de esta selección es que no solo cada una de las prendas que hemos seleccionado tienen ese toque de tendencia que buscas, sino que también son inversiones inteligentes que puedes exprimir durante toda la temporada. Así que si alguna de ellas te ha hecho clic (y sabemos que sí) mejor no te lo pienses demasiado. Porque en rebajas, las gangas no suelen esperar.