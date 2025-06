Carmen Lomana nos regala una nueva lección de estilo con falda plisada amarilla y top de escote barco

Carmen Lomana y su idilio con el estilo es de nuestras cosas favoritas a analizar, por algo la socialité es una de las mujeres más elegantes del panorama nacional. Ya sea en su día a día con las alpargatas de cuña favoritas de las mujeres +50 más estilosas, prendas de archivo o vestidos camiseros para una jornada de playa, Carmen siempre acierta. Eso es un hecho. Como prueba el último estilismo de fin de semana con el que derrocha sofisticación y buen gusto se mire por donde se mire.

En la tarde de hoy (domingo 1 de junio) la empresaria y socialité estará en la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares de su último libro, 'Pasión por la vida' una obra literaria en la que la leonesa habla sobre sus propias memorias. Pero antes de esto ha compartido en redes sociales una publicación con su estilismo de sábado con el que estamos seguras muchas mujeres se inspirarán para sus looks BBC de este verano. Y es que el look de Carmen es de esos que traspasa las barreras de la elegancia y se convierte en toda una declaración de estilo sin importar la ocasión.

El look de invitada perfecta con el que Carmen Lomana inspira a las mujeres +50

Jugar con las proporciones es una de las reglas no escritas de la moda que las mujeres que mejor visten dominan a la perfección. Si no que se lo pregunten a Carmen, quien en este caso ha escogido uno de esos escotes tan favorecedores como estilosos que elevan hasta el outfit más simple, hablamos del escote barco también llamado 'off-the-shoulders'. Y ya no solo las proporciones, el movimiento que ofrece una falda plisada como la de Carmen es otra de las claves que confirman este lookazo. Porque sí, tanto el escote barco como la falda plisada midi son piezas con historia propia en el armario femenino.

El primero, con ese aire ligeramente retro y sofisticado, realza la línea de los hombros, estiliza el cuello y aporta un equilibrio visual que favorece a mujeres de todas las edades, especialmente a partir de los 50, cuando la elegancia relajada se convierte en objetivo prioritario. Por su parte, la falda plisada, en este caso con largo midi y un vibrante amarillo con estampado de texto, aporta movimiento, luz y dinamismo, tres cualidades esenciales cuando se trata de actualizar el clasicismo. No es una falda neutra, ni discreta: es una declaración de estilo, que equilibra a la perfección la sobriedad del negro del top. Y cuando ambas piezas se combinan, sucede la magia: una mezcla de volúmenes, texturas y tonos que construye un estilismo impecable.

Como siempre, los accesorios terminan de elevar el conjunto: sandalias negras de tacón sensato, bolso de mano y joyas discretas pero con carácter. En definitiva, una fórmula atemporal y refinada con la que Carmen Lomana nos deja con unas ganas inmensas de ver cómo será tu próxima decisión de estilo en la Feria del Libro.