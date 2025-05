De Carmen Lomana a Lola Lolita o Dulceida: los lookazos de las invitadas al estreno del documental de 'Las Berrocal'

'Porque detrás de una gran mujer, siempre hay otra gran mujer', y ayer quedó claro en el estreno de 'Las Berrocal'. El lugar escogido para la ocasión no podía ser más especial, el Edificio Telefónica, ubicado en plena Gran Vía de Madrid, una de las calles más icónicas de la capital que las cuatro Berrocal han conseguido paralizar para el que, sin duda, será un día que se suma a la historia del clan Berrocal. Una noche en el que no han faltado Carmen Lomana, Dulceida o Lola Lolita, y además ha triunfado mucho las transparencias que no pasarían el filtro en Cannes.

No es fácil paralizar la Gran Vía madrileña, y menos un lunes por la noche, pero ellas lo han conseguido. 'Porque detrás de una gran mujer, siempre hay otra gran mujer', y no pueden tener más razón. Eso rezaba una de las frases en las pantallas del edificio de Telefónica donde se celebró la gran premier de 'Las Berrocal' que se estrena ya en unas horas en Movistar, y cada martes tendremos un nuevo capítulo. Tras los focos llegan Victoria, Vicky, Rocío y Alba, todas vestidas de su firma Victoria, y acompañadas de grandes amigas y mujeres empoderadas que no se han querido perder esta noche de divas trabajadoras, de mujeres hechas así mismas.

Los looks de la invitadas a la premier de 'Las Berrocal'

Carmen Lomana ha optado por un vestido ajustado largo midi en color negro con manga larga y cuello redondo, con un collar de perlas que se intercalan con diferentes piedras preciosas, y sus ‘kitten heels’ de Miu Miu en color negro con tiras y lazo en blanco.

Carmen Lomana. Gtres

Lola Lolita con vestido marrón de rejilla, transparencias y gran escote.

Lola Lolita. Gtres

Anna Padilla con un vestido de la nueva colección de Zara de crochet y transparencias.

Anna Padilla. Gtres

Dulceida con un lookazo en rosa con este minivestido con escote halter con detalle de plumas y dejando la espalda al descubierto.

Dulceida. Gtres

Alexandra Pereira, un mes después de dar a luz, con un vestido largo en color crema con top drapeado de escote irregular con un hombro al descubierto.

Alexandra Pereira. Gtres

Una noche de lo más especial, con mujeres de lo más empoderadas, y con lookazos de inspiración total para ser la invitada perfecta.