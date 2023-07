Carmen Lomana toda una diva italiana con el vestido negro de Dolce&Gabanna que más estiliza con sandalias de tacón

Después de sumarse a la tendencia 'Barbiecore' y de su nuevo look, Carmen Lomana se ha convertido en toda una diva italiana con este vestido negro de Dolce&Gabanna que no le puede sentar mejor. Porque los vestidos negros siempre son un acierto, y en verano también. Y Carmen, que ya se prepara para celebrar su santo, lo ha elegido para ir a trabajar a 'Espejo Público' y dar su opinión sobre todos los temas de actualidad. Un diseño que nosotras nos pondríamos para ir a un evento y ser la mejor vestida, pero que ella se lo ha puesto para ir a trabajar como toda una diva italiana. Y cómo era de esperar, sus seguidoras no han dejado de preguntarle de dónde era el vestido, y es que la socialité tiene una de las colecciones de ropa más envidiables de España, tanto que son pieza de museo y de coleccionistas. Porque las mujeres 50+ se han convertido en una gran fuente de inspiración, y Carmen Lomana es una de ellas.

Además de ser fan de los zapatos españoles de tacón sensato como al Reina Letizia, de la firma de Isabel Abdo, Carmen Lomana también se pone tacones más altos como las sandalias negras que ha combinado con este vestido negro tan Dolce que además no puede estilizar más por su corte. Un diseño precioso en el pecho y una falda con volumen que le da todo el glamur al vestido.

Y para darle el toque más de día y veraniego al look,Carmen Lomana lo ha combinado con un bolso tipo cesta de Prada.