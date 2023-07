Vicky Martín Berrocal es la reina de los vestidos negros cut out para todas las noches de verano

En modo diva total. Así es como Vicky Martín Berrocal ha roto TikTok e Instagram con este vídeo con un vestido cut out negro para todas las noches de verano. Y lo ha hecho de la forma más sexy, demostrando cómo se tiene que llevar la tendencia del ‘cut out’ a los 50 años con este vestido midi negro. Un diseño que es perfecto para las noches de verano y con el que Vicky Martín Berrocal nos ha creado necesidad de ir a comprarlo este mismo jueves para meter en nuestra maleta de vacaciones ya sea en Marbella o para irnos a la Feria de Málaga que ya solo queda un mes. Pero no solo Vicky es amante de estos cortes estratégicos que estilizan al máximo, la Reina Letizia y Carmen Lomana también lo han hecho.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes, pero Vicky Martín Berrocal nos ha vuelto a demostrar que no pueden ser más elegante y tendencia. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia hace uno año. Una de las grandes tendencias de este verano 2023 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la súpermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y este verano a Carmen Lomana, Paula Echevarría y ahora Vicky Martín Berrocal son las que nos dicen que lo vamos a llevar en verano en todos nuestros vestidos.

La tendencia del ‘cut out’ consiste en hacer determinados cortes estratégicos a las prendas para estilizar la figura o añadir un toque diferente, e incluso sexy. La establecieron las grandes firmas y, ahora, es la pasarela de la calle quien nos muestra cómo llevarla como una verdadera experta en moda.