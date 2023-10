Carmen Lomana es toda una lady de Dior con traje negro perfecto para ser la más elegante de cualquier evento

Y otro día más Carmen Lomana nos deja uno de esos looks que son elegancia pura. Ya es definitivo, no hay día que Carmen Lomana no nos sorprenda con un vestido o una falda negra más bonita que el del día anterior. Por eso, en la redacción de Lifestyle, la acabamos de nombrar la reina de los total looks blacks durante todo el año y también en octubre. Porque con este frío que ha llegado de golpe a Madrid, más de invierno que de otoño, es difícil acertar con el look pero nuestra querida Carmen siempre lo consigue. Si el jueves por la noche brilló con un vestido de Oscar de la Renta Vintage para una noche de historia de la moda, ayer por la tarde lo hizo para apoyar a futuros diseñadores. Porque ella es moda. Y es que Carmen Lomana ha formado parte del jurado de la segunda edición de los GreenWalk Awards, el desfile de moda sostenible organizado por NHood España en el Centro Comercial el Ventanal de la Sierra, junto a Jesús Reyes que recordemos acaba de lanzar un libro sobre el estilo de la Princesa Leonor.

“La moda sostenible, en un momento como el actual, debe convertirse en un objetivo prioritario de la industria textil. Por el bien de nuestro planeta y por una mera cuestión de responsabilidad social”, ha señalado Carmen Lomana. Una segunda edición de los GreenWalk Awards que se ha llevado la diseñadora de 24 años Beatrice Mares con un diseño compuesto por diez metros de cable trenzado y cintas de sujeción de palés. Para una tarde de moda, Carmen ha optado por un elegante y clásico traje con chaqueta de botonadura simple entallada y pantalón ligeramente ancho al tobillo de Dior. Un dos piezas impecable y perfecto fondo de armario para llevar en cualquier situación que ha combinado con los zapatos de salón Slingback J'ADIOR, uno de los modelos más emblemáticos de la cada francesa, un modelo con estampado damero en blanco y negro. Un look al que la socialite le ha dado su toque de estilo con un top lencero y un maxi collar de perlas que tanto la representa.

Carmen Lomana con total look de Dior. GreenWalk Awards

Esta iniciativa ha sido impulsada por el Grupo Nhood España, enfocado a una visión donde prima la preocupación por el impacto positivo en la sociedad y el medioambiente. Y ahí ha querido estar Carmen Lomana siempre apoyando a la moda española y a los jóvenes talentos con su derroche de elegancia.