El look con traje más sexy es el de Paula Echevarría con sujetador a la vista

La firma Intimissimi se ha unico a la creatividad sin límites de Jennifer López para la creación de una colección de lencería exclusiva que ya está a la venta y ayer se presentó en Madrid con celebrities e influencers como nuestra querida Paula Echevarría. Esta colaboración comenzó con la participación de la cantante en la campañaSS23 de Intimissimi como embajadora global de la marca y, ahora alcanza una nueva y emocionante fase con el lanzamiento de la colección cápsula "This Is Me Now", diseñada junto a Jennifer López, justo el sujetador que lleva Paula Echevarría con un traje negro. La colección se presentó en la tienda de Intimissimi de la calle Preciados en Madrid, a la cual acudieron rostros conocidos, además de Paula Echevarría, Michelle Jenner, Lidia Torrent, Marta Lozano, Anna Padilla o Mery Turiel entre otras. ¿Cómo llevar un traje de forma sexy? La actriz asturiana tiene la respuesta.

Porque Paula Echevarría tiene claro que para salir de fiesta de la forma más sexy este otoño solo necesitas un traje negro, y un sujetador de lo más bonito a la vista. Pasarela y celebrities vuelven a coincidir y sentencian que esta temporada luciremos el sujetador a modo de top y en todo su esplendor. Missoni, Fendi, Etro, Brandon Maxwell, Dior o Louis Vuitton han logrado lo que parecía imposible: que ir en sujetador dé como resultado un atuendo sexy, sofisticado y cool. Y ahora es Paula Echevarría la que nos lo deja claro con este lookazo con blazer crop y falda midi con raja de efecto piernas infinitas.

Paula Echevarria con sujetador de Intimissimi. Cedida por la marca

Esta claro que este otoño vamos a salir de fiesta con blazer crop y un sujetador bonito a la vista como el de Paula.