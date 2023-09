Carmen Martínez-Bordiú reaparece con la falda midi de lentejuelas más elegante que le van a querer copiar todas las madrinas

Estaba desaparecida, pero aquí la volvemos a tener. Carmen Martínez-Bordiú ha reaparecido este fin de semana en una boda, y nosotras solo nos hemos podido fijar en su falda midi de lentejuelas que es hasta elegante para una madrina de boda con camisa. Un look que a simple vista nos ha trasladado al deMariló Montero para dar las Campanadas este año. Desde que en el año 2019 Carmen Martínez-Bordiú hiciera las maletas y se mudara a vivir a Sintra, son escasas veces las que la hemos podido ver, pero aquí está de nuevo. Y es qu el pasado viernes se casaban en Sevilla Blanca Martínez Carrillo de Albornoz y Salvador Delso Noguera, y por fin hemos podido ver la imágenes, con Carmen con unlook perfecto de invitada de otoño o de madrina de lo más elegante. Tanto la novia y su madre como la madrina iban vestidas de Lorenzo Caprile, y también hemos podido ver a Tana Riveraderrochando estilo como siempre.

Pero nos volvemos a centrar en el look de invitada de boda (o madrina) de Carmen Martínez-Bordiú que es pura inspiración con una falda de lentejuelas en tono lila. Pero no solo eso, es una falda midi, asimétrica, con volumen. Es decir, todo lo que es tendencia este otoño 2023. Una falda que ha convertido en elegante para una boda, pese a las lentejuelas, con una camisa satinada blanca que le resta ese toque más fiestero de los brillos y le da ese plus de elegancia que necesitaba.

Carmen Martínez-Bordiú de boda en Sevilla. Gtres

Una camisa que además, Carmen Martínez-Bordiú ha anudado a la cintura para que estilice aún más. Un look de boda que ha combinado con clutch de pedrería en tonos fucsias y sandalias plata, para rematar un estilismo perfecto.