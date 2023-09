Tana Rivera nos ha enamorado en la Goyesca con el mono de firma española que le van a copiar todas las invitadas de otoño 2023

De Isabel Preysler a Tana Rivera, esa es la resaca que nos ha dejado el fin de semana con la Goyesca en Ronda. Si ayer nos enamorábamos del look de la madre de Tamara Falco, que perfectamente podría ser el de una novia moderna, hoy empezamos el lunes con este mono de Cayetana Rivera que amaran las chicas que mejor visten para ser las invitadas perfectas de este otoño 2023. Y ya teníamos ganas de volver a ver sus looks, y este fin de semana de DANA en España, la matriarca del clan Preysler ha querido reaparecer en Ronda, donde cada año septiembre comienza con una de las citas más esperadas para los aficionados del toro, La Goyesca de Ronda, un festejo que suele reunir a muchos rostros conocidos. Y ahí hemos visto a Isabel Preysler con un look perfecto que podría llevar hasta una novia moderna para una boda en el campo o en la playa en septiembre, y además nos ha dejado claro como una mujer de 70 años como ella, puede llevar una camisa anudada a la cintura. Y también a Tana Rivera con este mono de la firma española que aman todas las celebrities, The IQ Collection.

Y como buena amante de las tendencias sabe como convertirse en la mejor vestida en cada evento que va y no puede ser de otra forma que recurriendo a la firma española que tiene enamorada a todas lascelebrities patrias y a las chicas que mejor visten de España. Y esta vez nos ha dejado este conjunto que es perfecto para ser la invitada ideal a todas las bodas de 2023 y que además estiliza a las chicas más bajitas como ella, y las hace parecer más altas. Ya el año pasado, Tana Riveradebutaba como modelo para The IQ Collection, la firma de Inés Domecq, una de las mujeres más elegantes de nuestro país y ahora ya es una de las mejores embajadoras de la firma entre las jóvenes españolas. Y no tenemos dudas, de que este conjunto va a enamorar a las andaluzas que mejor visten como ella.

Tanar Rivera con mono de The IQ Collection. Gtres

Mono noche granate, de The IQ Collection (225 euros)

Mono granate. The IQ Collection

Se trata de este mono largo granate sin mangas con detalle cut-out en la espalda y hombreras exteriores con flecos y pasamanería.