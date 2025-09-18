Carolina Herrera reúne a sus musas en Madrid: los looks de Eugenia Silva, Eugenia Martínez de Irujo y Carolina Adriana Herrera antes del gran desfile en la Plaza Mayor

La moda vuelve a conquistar el corazón de Madrid. Esta noche, la Plaza Mayor se convertirá en una pasarela internacional con motivo de la presentación de la colección primavera/verano 2026 de Carolina Herrera, un evento histórico que promete ser uno de los momentos más memorables de la temporada. Y antes de que las luces iluminen este enclave único, varias personalidades cercanas a la firma han adelantado algunos de los looks más comentados.

Carolina Adriana Herrera, elegancia heredada

La hija de la icónica diseñadora venezolana ha sido una de las grandes anfitrionas de este esperado acontecimiento. Fiel a su estilo sobrio y sofisticado, Carolina Adriana Herrera lució un vestido negro con una capa de pedrería plateada en la zona superior, una elección que mezclaba sobriedad con un toque de brillo perfecto para la noche madrileña. El look fue acompañado de complementos discretos y un maquillaje natural, en la línea minimalista que tanto la caracteriza.

Carolina Adriana Herrera. @eusilva

Su presencia en este evento tiene además un trasfondo especial: Carolina Adriana vive en Madrid desde hace más de dos décadas y ha sido clave en la decisión de llevar la pasarela de la firma a este enclave tan emblemático.

Eugenia Silva y su guiño al archivo de la firma

Otra de las grandes protagonistas de la noche ha sido Eugenia Silva, modelo y musa habitual de la moda española, que apostó por un vestido de archivo de Carolina Herrera. Se trataba de un diseño de corte midi con cuerpo blanco entallado y una voluminosa falda de tul en tonos rosa y amarillo, que recordaba a los grandes looks de alfombra roja.

El look de Eugenia Silva. @eusilva

Con su elección, Eugenia rindió homenaje al legado creativo de la casa, combinando la feminidad y el dramatismo que siempre han definido el estilo de la firma. Un look que sin duda se robó todas las miradas en las horas previas al desfile.

Eugenia Martínez de Irujo, flores y color

Siempre cercana al mundo de la moda y las grandes firmas, Eugenia Martínez de Irujo apostó por un vestido largo estampado con flores en tonos azules sobre fondo negro, también de Carolina Herrera. De silueta fluida y cuello halter, la pieza equilibraba comodidad y elegancia, ideal para una velada al aire libre en pleno centro de Madrid. La duquesa de Montoro lo acompañó con sandalias de plataforma y un bolso negro, aportando un aire desenfadado pero impecable.

Eugenai Martínez de Irujo. @eugeniamartinezdeirujo

Una antesala de lujo para un desfile histórico

Estos looks previos al desfile reflejan la diversidad de estilos que conviven bajo el paraguas de Carolina Herrera: desde la elegancia contenida de Carolina Adriana, hasta la teatralidad de Eugenia Silva y el aire fresco y floral de Eugenia Martínez de Irujo. Tres maneras distintas de interpretar la moda que demuestran el poder de la firma para adaptarse a distintos perfiles sin perder coherencia estética.

Con la Plaza Mayor como escenario y Madrid convertida en epicentro de la moda internacional, el desfile de Carolina Herrera promete ser una auténtica celebración de estilo, cultura y tradición, reforzando el vínculo de la firma con España y dejando claro que su legado sigue más