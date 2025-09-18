La Reina Letizia sorprende en la Ciudad de los Muertos con una chaqueta cairota y un look cargado de simbolismo

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que cada detalle de sus estilismos en los viajes oficiales está pensado al milímetro. En su segundo día en Egipto, y tras haber iniciado la visita de Estado en El Cairo, la Reina ha sorprendido con un look en blanco que fusiona sobriedad, elegancia y un claro guiño al país anfitrión.

La jornada la llevó a recorrer la conocida Ciudad de los Muertos, un barrio peculiar en el que conviven mausoleos y familias enteras, y donde conoció de primera mano algunos proyectos impulsados por la cooperación española. Para la ocasión, Letizia escogió un estilismo en tonos claros, perfecto para el clima y para un entorno cargado de simbolismo.

La chaqueta egipcia de Dina Shaker

La pieza central del look fue una chaqueta tipo sahariana firmada por la diseñadora cairota Dina Shaker. Confeccionada en lino y con inspiración militar, la prenda se caracteriza por sus grandes bolsillos delanteros y los pliegues en la espalda, que aportan estructura sin perder ligereza. Con este gesto, Letizia no solo apoyó la moda local, sino que también siguió la línea que la caracteriza en sus viajes internacionales: apostar por diseñadores del país que visita para reforzar la conexión cultural.

El look de la Reina Letizia. Gtres

La chaqueta, además, estaba coordinada con un pantalón blanco fluido de caída ligera, que daba movimiento al conjunto y aportaba frescura en contraste con las altas temperaturas de El Cairo.

Pendientes artesanales con mensaje

El detalle más simbólico del look fueron los pendientes, diseñados en el taller Mishka, un espacio apoyado por la cooperación española que emplea a mujeres del barrio en la creación de joyas y accesorios de piel. Se trata de un proyecto que fomenta la inclusión social y laboral, brindando oportunidades de formación y desarrollo a mujeres y jóvenes que buscan una vía de independencia económica.

Letizia escogió un diseño dorado con varios rombos que caen en cascada, una pieza con fuerte carga cultural y social. Al lucirlos, la Reina no solo realzó su estilismo, sino que lanzó un mensaje claro de respaldo a la artesanía egipcia y al trabajo de estas mujeres.

Un look cómodo y diplomático

Fiel a su estilo práctico, la Reina completó el conjunto con unos zapatos tipo babies en color blanco, de la firma francesa Sézane, que aportaban comodidad sin restar sofisticación. El peinado, con la melena suelta y lisa, y un maquillaje natural en tonos tierra, terminaban de redondear un look que transmitía frescura y sobriedad al mismo tiempo.

El look de la Reina Letizia. Gtres

Este conjunto refleja a la perfección la filosofía de estilo de Letizia: vestir con elegancia sin renunciar a la comodidad, y utilizar la moda como un lenguaje diplomático. En un escenario como la Ciudad de los Muertos, donde conviven la vida y la muerte, su apuesta por el blanco transmitía un mensaje de esperanza y respeto.

Una vez más, la Reina ha confirmado que detrás de cada prenda y accesorio hay una intención, reforzando su papel como embajadora de la moda y como figura comprometida con causas sociales.